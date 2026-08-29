Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 01 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 01 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नए अधिकार मिल सकते हैं। अधिकारियों से सराहना मिलेगी।

लव: साथी के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें, विवाद से बचें।

लव: पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमी हो सकती है, बातचीत से सुलझाएं।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। नए अवसर प्राप्त होंगे।

लव: लव लाइफ में नया मोड़ आएगा। दिन यादगार रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, सेहत बढ़िया रहेगी।

उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग और प्यार मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संचित धन में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व गुण की सराहना होगी। पदोन्नति के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, धैर्य से काम लें।

लव: प्रेम रिश्तों में ईमानदारी रखें। पार्टनर की बात सुनें।

धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: किसी गरीब को वस्त्र का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: सोच-समझकर खर्च करें, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: बीपी और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे।

लव: लव लाइफ खुशनुमा रहेगी। घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से बेवजह न उलझें, अपने काम पर ध्यान दें।

लव: लव पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा।

धन: फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं। बजट बिगड़ने के आसार हैं।

स्वास्थ्य: कमजोरी महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।

उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्‍थल पर नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा।

लव: लव लाइफ में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। योग और प्राणायाम करें।

उपाय: बहते जल में तिल प्रवाहित करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।

धन: रुका हुआ पैसा मिलेगा और आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें।