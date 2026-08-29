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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 01 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (10:44 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 01 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नए अधिकार मिल सकते हैं। अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: साथी के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें, विवाद से बचें।
लव: पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमी हो सकती है, बातचीत से सुलझाएं।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। नए अवसर प्राप्त होंगे।
लव: लव लाइफ में नया मोड़ आएगा। दिन यादगार  रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, सेहत बढ़िया रहेगी।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग और प्यार मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संचित धन में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व गुण की सराहना होगी। पदोन्नति के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, धैर्य से काम लें।
लव: प्रेम रिश्तों में ईमानदारी रखें। पार्टनर की बात सुनें।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: सोच-समझकर खर्च करें, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: बीपी और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे।
लव: लव लाइफ खुशनुमा रहेगी। घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर किसी से बेवजह न उलझें, अपने काम पर ध्यान दें।
लव: लव पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा।
धन: फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं। बजट बिगड़ने के आसार हैं।
स्वास्थ्य: कमजोरी महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्‍थल पर नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा।
लव: लव लाइफ में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। योग और प्राणायाम करें।
उपाय: बहते जल में तिल प्रवाहित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।
धन: रुका हुआ पैसा मिलेगा और आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें। 
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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