Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 27 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 27 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।
लव: साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। धैर्य से काम लें।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: चने की दाल और गुड़ का दान करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और ताजगी रहेगी।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: भावनात्मक रूप से थोड़ा भावुक रह सकते हैं।
धन: पैसों के मामले में संतुलन बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सुस्ती महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिनभर फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पाचन क्रिया का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें।
उपाय: गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: सहकर्मियों से तालमेल बिठाकर चलें, वाद-विवाद से बचें।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: काम में नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आसानी से हल कर लेंगे।
लव: लव लाइफ में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
धन: अचानक धन खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नया प्रस्ताव मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ सुखद यात्रा का प्लान बनेगा।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। मेहनत का फल सकारात्मक मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
धन: अचल संपत्ति या निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नए विचार सराहे जाएंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
धन: आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंद को पीली वस्तु का दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। बॉस काम से संतुष्ट होंगे।
लव: अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: रुका धन प्राप्त होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, योग-ध्यान जारी रखें।
उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें।