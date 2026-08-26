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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 27 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (10:01 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 27 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।
लव: साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। 
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। धैर्य से काम लें।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: चने की दाल और गुड़ का दान करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और ताजगी रहेगी।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: भावनात्मक रूप से थोड़ा भावुक रह सकते हैं।
धन: पैसों के मामले में संतुलन बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सुस्ती महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिनभर फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पाचन क्रिया का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें।
उपाय: गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: सहकर्मियों से तालमेल बिठाकर चलें, वाद-विवाद से बचें।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: काम में नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आसानी से हल कर लेंगे।
लव: लव लाइफ में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
धन: अचानक धन खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नया प्रस्ताव मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ सुखद यात्रा का प्लान बनेगा।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। मेहनत का फल सकारात्मक मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
धन: अचल संपत्ति या निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नए विचार सराहे जाएंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
धन: आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंद को पीली वस्तु का दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। बॉस काम से संतुष्ट होंगे।
लव: अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: रुका धन प्राप्त होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, योग-ध्यान जारी रखें।
उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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