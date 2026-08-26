Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 27 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 27 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।

लव: साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। धैर्य से काम लें।

लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: चने की दाल और गुड़ का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और ताजगी रहेगी।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: भावनात्मक रूप से थोड़ा भावुक रह सकते हैं।

धन: पैसों के मामले में संतुलन बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: मौसम के कारण सुस्ती महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिनभर फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: पाचन क्रिया का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें।

उपाय: गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: सहकर्मियों से तालमेल बिठाकर चलें, वाद-विवाद से बचें।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: काम में नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आसानी से हल कर लेंगे।

लव: लव लाइफ में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

धन: अचानक धन खर्च होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नया प्रस्ताव मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ सुखद यात्रा का प्लान बनेगा।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। मेहनत का फल सकारात्मक मिलेगा।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

धन: अचल संपत्ति या निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नए विचार सराहे जाएंगे।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

धन: आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंद को पीली वस्तु का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। बॉस काम से संतुष्ट होंगे।

लव: अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: रुका धन प्राप्त होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, योग-ध्यान जारी रखें।

उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें।