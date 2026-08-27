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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (07:03 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 29 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (10:21 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 29 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके निर्णय सटीक साबित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत होगा। 
धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 
 
वृषभ (Taurus)
करियर: पेशेवर मामलों में जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।
लव: संबंधों में वाणी पर संयम रखें। 
धन: अनावश्यक खर्च पर रोक लगाएं। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: किसी जरूरतमंद को तेल का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: बौद्धिक क्षमता के बल पर जटिल समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे।
लव: रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: मन को एकाग्र रखें, दफ़्तर में किसी भी गुटबाजी से दूर रहें।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
धन: लेनदेन में सतर्कता बरतें। खर्च की संभावना है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी असंतुलन हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आपको कार्यक्षेत्र में आगे रखेगा।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। साथी के साथ समय बिताएंगे।
धन: आय के योग उत्तम हैं। संपत्ति से भी लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: प्रात: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में संवाद खुला रखें, ताकि भ्रम न फैले।
धन: धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: पीपल के नीचे दीपक जलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: रचनात्मक सोच से कार्यशैली में निखार आएगा। लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: आर्थिक आवक अच्छी रहेगी। निवेश के नए विचार आएंगे।
स्वास्थ्य: शारीरिक ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और एकाग्रता से आगे बढ़ें।
लव: पारिवारिक शांति बनी रहेगी। 
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में उन्नति के लिए नए विचार और संपर्क मददगार साबित होंगे।
लव: साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे।
धन: धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। 
उपाय: चने की दाल या पीली वस्तु दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने के आसार हैं।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी और प्रभाव बढ़ेगा।
लव: दांपत्य जीवन में भरोसा और समझ बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: तनाव को दूर रखने के लिए पर्याप्त नींद लें।
उपाय: बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: दफ़्तर में काम का दबाव अधिक रह सकता है। अनुभवी लोगों से सलाह लें।
लव: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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