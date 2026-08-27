Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 29 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 29 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके निर्णय सटीक साबित होंगे।

लव: पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत होगा।

धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: पेशेवर मामलों में जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

लव: संबंधों में वाणी पर संयम रखें।

धन: अनावश्यक खर्च पर रोक लगाएं।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।

उपाय: किसी जरूरतमंद को तेल का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: बौद्धिक क्षमता के बल पर जटिल समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे।

लव: रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: मन को एकाग्र रखें, दफ़्तर में किसी भी गुटबाजी से दूर रहें।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

धन: लेनदेन में सतर्कता बरतें। खर्च की संभावना है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी असंतुलन हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आपको कार्यक्षेत्र में आगे रखेगा।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। साथी के साथ समय बिताएंगे।

धन: आय के योग उत्तम हैं। संपत्ति से भी लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: प्रात: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें, सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में संवाद खुला रखें, ताकि भ्रम न फैले।

धन: धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की शिकायत रह सकती है।

उपाय: पीपल के नीचे दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: रचनात्मक सोच से कार्यशैली में निखार आएगा। लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक आवक अच्छी रहेगी। निवेश के नए विचार आएंगे।

स्वास्थ्य: शारीरिक ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और एकाग्रता से आगे बढ़ें।

लव: पारिवारिक शांति बनी रहेगी।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में उन्नति के लिए नए विचार और संपर्क मददगार साबित होंगे।

लव: साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे।

धन: धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: चने की दाल या पीली वस्तु दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने के आसार हैं।

स्वास्थ्य: गले से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी और प्रभाव बढ़ेगा।

लव: दांपत्य जीवन में भरोसा और समझ बढ़ेगी।

धन: धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: तनाव को दूर रखने के लिए पर्याप्त नींद लें।

उपाय: बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें।

मीन (Pisces)

करियर: दफ़्तर में काम का दबाव अधिक रह सकता है। अनुभवी लोगों से सलाह लें।

लव: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।