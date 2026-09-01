Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 02 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 02 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में काम की गति तेज होगी। आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।

धन: वित्तीय लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। ताजगी का अनुभव होगा।

उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में कोई नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: लव लाइफ में छोटी बातें बड़ा रूप न लें, इसका ध्यान रखें।

धन: आय में स्थिरता रहेगी, अनावश्यक खर्च रुकेंगे।

स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है।

उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों से मदद मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: रुका पैसा मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, योग को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: पक्षियों को हरा दाना डालें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में बदलाव या नई भूमिका की बात बन सकती है।

लव: जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा।

धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर रहेगा।

उपाय: शिवजी को जल और अक्षत चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपके काम और विचारों की सराहना होगी। पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ दूरियां खत्म होंगी।

धन: आकस्मिक लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में हल्की थकान हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम का बोझ रहेगा, लेकिन समय पर काम पूरा करने में सफल रहेंगे।

लव: प्रेम जीवन में गलतफहमी से बचें। स्पष्ट बात करें।

धन: धन का प्रवाह सामान्य रहेगा। बजट का पालन करें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: मूंग की दाल का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट के अवसर मिल सकते हैं।

लव: लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी। साथ घूमने जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश से फायदा होगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।

उपाय: लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्‍थल पर वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। अटकी फाइल आगे बढ़ेगी।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: गुस्से पर नियंत्रण रखें। ध्यान लगाएं।

उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय का सही समय है।

लव: प्रेम रिश्तों में नयापन आएगा।

धन: धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में शांत रहकर काम निपटाएं। विवाद से दूर रहें।

लव: लव पार्टनर आपकी बात को समझेगा।

धन: आर्थिक योजना बनाएं। अचानक खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनिदेव को काले तिल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नए विचारों और नई योजनाओं के साथ काम शुरू करेंगे। सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: बचत में वृद्धि होगी। पैसों की तंगी दूर होगी।

स्वास्थ्य: दिनभर ताजगी महसूस होगी।

उपाय: बहते जल में तिल प्रवाहित करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर काम की सराहना होगी। पदोन्नति के संकेत हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और गहरे होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से बचें।

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करें।