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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 02 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:12 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 02 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में काम की गति तेज होगी। आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।
धन: वित्तीय लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। ताजगी का अनुभव होगा।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में कोई नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में छोटी बातें बड़ा रूप न लें, इसका ध्यान रखें।
धन: आय में स्थिरता रहेगी, अनावश्यक खर्च रुकेंगे।
स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों से मदद मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: रुका पैसा मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: पक्षियों को हरा दाना डालें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी में बदलाव या नई भूमिका की बात बन सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा।
धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर रहेगा।
उपाय: शिवजी को जल और अक्षत चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम और विचारों की सराहना होगी। पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ दूरियां खत्म होंगी।
धन: आकस्मिक लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: काम का बोझ रहेगा, लेकिन समय पर काम पूरा करने में सफल रहेंगे।
लव: प्रेम जीवन में गलतफहमी से बचें। स्पष्ट बात करें।
धन: धन का प्रवाह सामान्य रहेगा। बजट का पालन करें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: मूंग की दाल का दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट के अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी। साथ घूमने जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्‍थल पर वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। अटकी फाइल आगे बढ़ेगी।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: गुस्से पर नियंत्रण रखें। ध्यान लगाएं।
उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय का सही समय है।
लव: प्रेम रिश्तों में नयापन आएगा।
धन: धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में शांत रहकर काम निपटाएं। विवाद से दूर रहें।
लव: लव पार्टनर आपकी बात को समझेगा।
धन: आर्थिक योजना बनाएं। अचानक खर्च आ सकता है। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिदेव को काले तिल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए विचारों और नई योजनाओं के साथ काम शुरू करेंगे। सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: बचत में वृद्धि होगी। पैसों की तंगी दूर होगी। 
स्वास्थ्य: दिनभर ताजगी महसूस होगी।
उपाय: बहते जल में तिल प्रवाहित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर काम की सराहना होगी। पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और गहरे होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से बचें।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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