Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 30 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 30 August 2026 : करियर: नई योजनाओं में सावधानी बरतें, सोच-समझकर कदम बढ़ाना हितकर रहेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें।

धन: अवांछित खर्चों पर नियंत्रण रखें। बजट बनाना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: लंबे समय से अटकी योजनाएं गति पकड़ेंगी, दिन सफलता दिलाने वाला है।

लव: रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: किसी जरूरतमंद को फल दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय कौशल की सराहना होगी।

लव: लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

धन: वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य: शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बनेगी।

धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। बचत में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: पिता की सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: शिवजी पर दूध और जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

लव: वाणी में मधुरता रखें, ताकि साथी के साथ बहस न हो।

धन: अचानक खर्च आ सकते हैं। पैतृक धन का मामला उठ सकता है।

स्वास्थ्य: गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

करियर: साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं।

लव: दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: व्यावसायिक लेनदेन में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

तुला (Libra)

करियर: मेहनत और प्रतिस्पर्धी सोच से मुश्किल लक्ष्यों को हासिल करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बातों पर उलझने से बचें।

धन: वित्तीय प्रबंधन मजबूत रहेगा। खर्चों पर लगाम लगेगी।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है।

उपाय: दुर्गा मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।

धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे।

उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: दफ़्तर में काम का दबाव रहेगा, लेकिन समय पर काम पूरे होंगे।

लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।

धन: सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आपका पराक्रम और आत्मविश्वास कार्यस्थल पर नई दिशा देगा।

लव: रिश्ते में मिठास और मजबूती आएगी।

धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: शनिदेव के मंत्र का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यक्षेत्र में सफलता पाएंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: आर्थिक आवक में बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: मुख या गले में समस्या हो सकती है।

उपाय: किसी गरीब को उड़द की दाल दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा

धन: आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।