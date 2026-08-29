Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 30 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 30 August 2026 : करियर: नई योजनाओं में सावधानी बरतें, सोच-समझकर कदम बढ़ाना हितकर रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें।
धन: अवांछित खर्चों पर नियंत्रण रखें। बजट बनाना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: लंबे समय से अटकी योजनाएं गति पकड़ेंगी, दिन सफलता दिलाने वाला है।
लव: रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: किसी जरूरतमंद को फल दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय कौशल की सराहना होगी।
लव: लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
धन: वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य: शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बनेगी।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। बचत में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: पिता की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शिवजी पर दूध और जल चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: वाणी में मधुरता रखें, ताकि साथी के साथ बहस न हो।
धन: अचानक खर्च आ सकते हैं। पैतृक धन का मामला उठ सकता है।
स्वास्थ्य: गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
कन्या (Virgo)
करियर: साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं।
लव: दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: व्यावसायिक लेनदेन में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
तुला (Libra)
करियर: मेहनत और प्रतिस्पर्धी सोच से मुश्किल लक्ष्यों को हासिल करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बातों पर उलझने से बचें।
धन: वित्तीय प्रबंधन मजबूत रहेगा। खर्चों पर लगाम लगेगी।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है।
उपाय: दुर्गा मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे।
उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: दफ़्तर में काम का दबाव रहेगा, लेकिन समय पर काम पूरे होंगे।
लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपका पराक्रम और आत्मविश्वास कार्यस्थल पर नई दिशा देगा।
लव: रिश्ते में मिठास और मजबूती आएगी।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: शनिदेव के मंत्र का जाप करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यक्षेत्र में सफलता पाएंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: आर्थिक आवक में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: मुख या गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को उड़द की दाल दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा
धन: आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।