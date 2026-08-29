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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 30 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (10:22 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 30 August 2026 : करियर: नई योजनाओं में सावधानी बरतें, सोच-समझकर कदम बढ़ाना हितकर रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें। 
धन: अवांछित खर्चों पर नियंत्रण रखें। बजट बनाना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: लंबे समय से अटकी योजनाएं गति पकड़ेंगी, दिन सफलता दिलाने वाला है।
लव: रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: किसी जरूरतमंद को फल दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय कौशल की सराहना होगी।
लव: लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
धन: वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य: शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बनेगी।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। बचत में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: पिता की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शिवजी पर दूध और जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: वाणी में मधुरता रखें, ताकि साथी के साथ बहस न हो।
धन: अचानक खर्च आ सकते हैं। पैतृक धन का मामला उठ सकता है।
स्वास्थ्य: गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं।
लव: दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: व्यावसायिक लेनदेन में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
तुला (Libra)
करियर: मेहनत और प्रतिस्पर्धी सोच से मुश्किल लक्ष्यों को हासिल करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बातों पर उलझने से बचें।
धन: वित्तीय प्रबंधन मजबूत रहेगा। खर्चों पर लगाम लगेगी।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है।
उपाय: दुर्गा मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। 
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे।
उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: दफ़्तर में काम का दबाव रहेगा, लेकिन समय पर काम पूरे होंगे।
लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। 
धन: सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आपका पराक्रम और आत्मविश्वास कार्यस्थल पर नई दिशा देगा।
लव: रिश्ते में मिठास और मजबूती आएगी।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: शनिदेव के मंत्र का जाप करें। 
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यक्षेत्र में सफलता पाएंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: आर्थिक आवक में बढ़ोतरी होगी। 
स्वास्थ्य: मुख या गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को उड़द की दाल दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा 
धन: आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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