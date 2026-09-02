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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 03 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (10:13 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 03 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। एकाग्रता से सफलता मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: केले के वृक्ष में जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में आपके सुझावों का स्वागत होगा। अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नई परियोजनाओं में काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतिभा निखरेगी।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत खुलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी। 
उपाय: मंदिर में चने की दाल दान करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करें।
धन: अटका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही नुकसानदायक होगी।
उपाय: शिवलिंग पर अभिषेक करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नया पद मिल सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा।
धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें। वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनें।
लव: पार्टनर के साथ संयम से बात करें।
धन: बजट बनाकर चलना आवश्यक रहेगा।
स्वास्थ्य: एलर्जी की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। टीम के साथ काम सफल रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित वॉक करें।
उपाय: जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए लक्ष्य हासिल करेंगे।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। अटके प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे।
लव: लव लाइफ खुशनुमा रहेगी।
धन: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें। अपने काम पर केंद्रित रहें।
लव: लव पार्टनर आपकी स्थिति को समझेगा।
धन: अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पीठ का दर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: पीली वस्तु का दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य भी आसानी से निपट जाएंगे।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: आय में सुधार होगा। निवेश के नए मौके मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। योग करते रहें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्‍थल पर मेहनत का परिणाम मिलेगा। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य शानदार रहेगा।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खानपान का संतुलन रखें।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में हल्दी चढ़ाएं।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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