Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 03 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 03 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। एकाग्रता से सफलता मिलेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: केले के वृक्ष में जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में आपके सुझावों का स्वागत होगा। अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नई परियोजनाओं में काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतिभा निखरेगी।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत खुलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी।

उपाय: मंदिर में चने की दाल दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करें।

धन: अटका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही नुकसानदायक होगी।

उपाय: शिवलिंग पर अभिषेक करें।

सिंह (Leo)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नया पद मिल सकता है।

लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा।

धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें। वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनें।

लव: पार्टनर के साथ संयम से बात करें।

धन: बजट बनाकर चलना आवश्यक रहेगा।

स्वास्थ्य: एलर्जी की समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। टीम के साथ काम सफल रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित वॉक करें।

उपाय: जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए लक्ष्य हासिल करेंगे।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। अटके प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे।

लव: लव लाइफ खुशनुमा रहेगी।

धन: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें। अपने काम पर केंद्रित रहें।

लव: लव पार्टनर आपकी स्थिति को समझेगा।

धन: अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: पीठ का दर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: पीली वस्तु का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य भी आसानी से निपट जाएंगे।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।

धन: आय में सुधार होगा। निवेश के नए मौके मिलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। योग करते रहें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्‍थल पर मेहनत का परिणाम मिलेगा। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य शानदार रहेगा।

धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खानपान का संतुलन रखें।

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में हल्दी चढ़ाएं।