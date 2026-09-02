Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 03 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 03 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। एकाग्रता से सफलता मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: केले के वृक्ष में जल अर्पित करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में आपके सुझावों का स्वागत होगा। अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नई परियोजनाओं में काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतिभा निखरेगी।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत खुलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी।
उपाय: मंदिर में चने की दाल दान करें।
कर्क (Cancer)
करियर: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करें।
धन: अटका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही नुकसानदायक होगी।
उपाय: शिवलिंग पर अभिषेक करें।
सिंह (Leo)
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नया पद मिल सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा।
धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें। वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनें।
लव: पार्टनर के साथ संयम से बात करें।
धन: बजट बनाकर चलना आवश्यक रहेगा।
स्वास्थ्य: एलर्जी की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
तुला (Libra)
करियर: पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। टीम के साथ काम सफल रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित वॉक करें।
उपाय: जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए लक्ष्य हासिल करेंगे।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। अटके प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे।
लव: लव लाइफ खुशनुमा रहेगी।
धन: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाएं।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें। अपने काम पर केंद्रित रहें।
लव: लव पार्टनर आपकी स्थिति को समझेगा।
धन: अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पीठ का दर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: पीली वस्तु का दान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: सहकर्मियों के सहयोग से कठिन कार्य भी आसानी से निपट जाएंगे।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: आय में सुधार होगा। निवेश के नए मौके मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। योग करते रहें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का परिणाम मिलेगा। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य शानदार रहेगा।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खानपान का संतुलन रखें।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में हल्दी चढ़ाएं।