Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 06 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 06 September 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें।

धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है।

लव: लव पार्टनर की बात को समझने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: बौद्धिक क्षमता और संवाद शैली से करियर में नए द्वार खुलेंगे।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

लव: जीवनसाथी साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: काम का बोझ अधिक रह सकता है।

धन: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।

लव: लव पार्टनर का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: पदोन्नति और सम्मान मिलने के प्रबल आसार हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में उछाल देखने को मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में मिठास और रोमांस बना रहेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें।

कन्या (Virgo)

करियर: वर्कप्लेस पर आपकी एकाग्रता की तारीफ होगी।

धन: आकस्मिक लाभ की संभावना है।

लव: जीवनसाथी से मतभेद बैठकर सुलझाएं।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और आंखों को आराम दें।

उपाय: तुलसी के समक्ष जल चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: कन्याओं को फल का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

धन: अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं।

लव: जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: सीनियर्स और मेंटर्स का मार्गदर्शन करियर को नई दिशा देगा।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।

लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है।

स्वास्थ्य: स्‍वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कड़ी मेहनत से कठिन काम भी आसान बना लेंगे।

धन: अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री से धन लाभ होगा।

लव: पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों में हल्का दर्द संभव है।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी क्रिएटिविटी से अधिकारी प्रभावित होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

लव: लव पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में मिठास और विश्वास बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहेगा।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।



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