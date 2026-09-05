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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 06 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (10:18 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 06 September 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है।
लव: लव पार्टनर की बात को समझने का प्रयास करें।
स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: बौद्धिक क्षमता और संवाद शैली से करियर में नए द्वार खुलेंगे।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
लव: जीवनसाथी साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: काम का बोझ अधिक रह सकता है।
धन: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।
लव: लव पार्टनर का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: पदोन्नति और सम्मान मिलने के प्रबल आसार हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में उछाल देखने को मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में मिठास और रोमांस बना रहेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: वर्कप्लेस पर आपकी एकाग्रता की तारीफ होगी।
धन: आकस्मिक लाभ की संभावना है।
लव: जीवनसाथी से मतभेद बैठकर सुलझाएं।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और आंखों को आराम दें।
उपाय: तुलसी के समक्ष जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
धन: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: कन्याओं को फल का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
धन: अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं।
लव: जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: सीनियर्स और मेंटर्स का मार्गदर्शन करियर को नई दिशा देगा।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। 
लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है।
स्वास्थ्य: स्‍वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कड़ी मेहनत से कठिन काम भी आसान बना लेंगे।
धन: अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री से धन लाभ होगा।
लव: पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों में हल्का दर्द संभव है।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी क्रिएटिविटी से अधिकारी प्रभावित होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
लव: लव पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में मिठास और विश्वास बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहेगा।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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