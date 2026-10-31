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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (17:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Today 01 November Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (10:53 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 01 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 01 नवंबर 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

रविवार, 01 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज के दिन अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाएगा।
यह व्रत संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। 
रविवार होने से सूर्यदेव की उपासना के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार
तिथि: कार्तिक कृष्‍ण सप्तमी
पक्ष: कार्तिक पक्ष
मास: कार्तिक (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: पुष्य प्रात: 04:30 से 2 नवंबर तक।
योग: साध्य दोपहर 02:39 तक, तत्‍पश्‍चात शुभ।
करण: बव दोपहर 02:51 तक, तत्‍पश्‍चात बालव।
 
चन्द्र राशि: कर्क राशि में।
सूर्य राशि: तुला राशि में।
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:55 से 02:39 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:49 से 05:41 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 04:13 से 05:36 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:04 से 01:27 तक।
गुलिक काल: दोपहर 02:50 से शाम 04:13 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान सूर्यदेव का स्मरण करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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