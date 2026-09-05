Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 07 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 07 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। नए विचारों को लागू करने के लिए दिन अच्छा है।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। फिटनेस पर ध्यान दें।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में सहकर्मियों का रुख सहयोगात्मक रहेगा। बातचीत में सौम्यता बनाए रखें।

धन: बजट बिगड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्‍थल पर अपनी बात अधिकारियों के सामने स्पष्ट रूप से रखें।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन कार्यकुशलता की तारीफ होगी।

धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से फैसले लें।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

स्वास्थ्य: योग और वॉक से ताजगी महसूस होगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर ब्रेक जरूरी है।

लव: प्रेम जीवन में बातचीत से मामला सुलझाएं।

स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द हो सकता है। पर्याप्त नींद लें।

उपाय: तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: कला, मीडिया और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को सफलता और प्रशंसा मिलेगी।

धन: संपत्ति संबंधी मामलों में फायदा मिल सकता है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपनी गोपनीयता बनाए रखें। सहकर्मियों पर आंखें बंद कर भरोसा न करें।

धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें। लेनदेन संभलकर करें।

लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सीनियर्स का मार्गदर्शन काम आएगा।

धन: वित्तीय पक्ष काफी मजबूत रहेगा।

लव: लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: काम की अधिकता के कारण शेड्यूल व्यस्त रहेगा, लेकिन प्रयास सफल होंगे।

धन: संपत्ति या निवेश से फायदा होगा।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: पीठ दर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: रचनात्मक विचारों की बदौलत कार्यस्थल पर अलग पहचान बनाएंगे।

धन: आय के योग अच्छे हैं, लेकिन खरीदारी से बचें।

लव: साथी से मन की बात खुलकर कहें।

स्वास्थ्य: खानपान का संतुलन बनाए रखें।

उपाय: पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें।

मीन (Pisces)

करियर: उच्च अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत अनुकूल है।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

स्वास्थ्य: योग को अपनी दिनचर्या में जारी रखें।

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।



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