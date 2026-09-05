Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 07 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 07 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। नए विचारों को लागू करने के लिए दिन अच्छा है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में सहकर्मियों का रुख सहयोगात्मक रहेगा। बातचीत में सौम्यता बनाए रखें।
धन: बजट बिगड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी बात अधिकारियों के सामने स्पष्ट रूप से रखें।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन कार्यकुशलता की तारीफ होगी।
धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से फैसले लें।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
सिंह (Leo)
करियर: नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
धन: धन लाभ के मजबूत योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
स्वास्थ्य: योग और वॉक से ताजगी महसूस होगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर ब्रेक जरूरी है।
लव: प्रेम जीवन में बातचीत से मामला सुलझाएं।
स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द हो सकता है। पर्याप्त नींद लें।
उपाय: तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं।
तुला (Libra)
करियर: कला, मीडिया और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को सफलता और प्रशंसा मिलेगी।
धन: संपत्ति संबंधी मामलों में फायदा मिल सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: अपनी गोपनीयता बनाए रखें। सहकर्मियों पर आंखें बंद कर भरोसा न करें।
धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें। लेनदेन संभलकर करें।
लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सीनियर्स का मार्गदर्शन काम आएगा।
धन: वित्तीय पक्ष काफी मजबूत रहेगा।
लव: लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
मकर (Capricorn)
करियर: काम की अधिकता के कारण शेड्यूल व्यस्त रहेगा, लेकिन प्रयास सफल होंगे।
धन: संपत्ति या निवेश से फायदा होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: रचनात्मक विचारों की बदौलत कार्यस्थल पर अलग पहचान बनाएंगे।
धन: आय के योग अच्छे हैं, लेकिन खरीदारी से बचें।
लव: साथी से मन की बात खुलकर कहें।
स्वास्थ्य: खानपान का संतुलन बनाए रखें।
उपाय: पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें।
मीन (Pisces)
करियर: उच्च अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत अनुकूल है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
स्वास्थ्य: योग को अपनी दिनचर्या में जारी रखें।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।