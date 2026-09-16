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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (07:03 IST)

17 September Birthday: आपको 17 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Today 17 September Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (10:38 IST)
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17 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 17 सितंबर

दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 8, 17, 26
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
शुभ वर्ष : 2026, 2035, 2042 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, नौकरी-पेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे हैं वे भी सफल होंगे। 
बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। राजनीतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा। 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi): भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री।
ई.वी. रामासामी (E.V. Ramasamy): भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता।
अंजलि देवी (Anjali Devi): भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता।
अशर (Usher): अमेरिकी गायक, गीतकार और डांसर।
हनी सिंह (Honey Singh): भारतीय रैपर और गायक।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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