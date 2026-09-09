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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 10 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:19 IST)
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मेष (Aries)
Today 10 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। उच्च अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने के योग हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में काम का बोझ अधिक रह सकता है। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें।
धन: अनियोजित खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं।
लव: लव लाइफ में संयम बरतें।
स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंद को सफेद अनाज का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नेटवर्किंग और बातचीत के दम पर नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रतिभा की सराहना होगी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में ताजगी आएगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रुके काम समय पर होंगे।
धन: पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।
लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व करने के नए मौके मिलेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं।
धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपने लक्ष्य पर फोकस रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।
स्वास्थ्य: आंखों में भारीपन हो सकता है, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
करियर: टीम वर्क से बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल होंगे। सहकर्मियों से संबंध बेहतर होंगे।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: जरूरतमंद को खीर का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कठिन कार्य भी कड़ी मेहनत से पूरे होंगे। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी।
धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें।
लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक प्रगाढ़ता बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे।
धन: आय में वृद्धि के योग हैं। निवेश से फायदा देगा।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: बेहद स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर निरंतरता और मेहनत रंग लाएगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: पितरों के नाम काले तिल का दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: क्रिएटिव काम करने वालों को पहचान मिलेगी। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
धन: आय-व्यय में संतुलन रहेगा। 
लव: साथी से अपने मन की बात शेयर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।
उपाय: पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी प्रतिभा का सम्मान होगा। प्रमोशन या इंसेंटिव की संभावना है।
धन: धन की आवक सुचारू रूप से बनी रहेगी।
लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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