Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 10 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 10 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। उच्च अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने के योग हैं।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा।

स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे।

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में काम का बोझ अधिक रह सकता है। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें।

धन: अनियोजित खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं।

लव: लव लाइफ में संयम बरतें।

स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंद को सफेद अनाज का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नेटवर्किंग और बातचीत के दम पर नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रतिभा की सराहना होगी।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में ताजगी आएगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रुके काम समय पर होंगे।

धन: पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।

लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व करने के नए मौके मिलेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं।

धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपने लक्ष्य पर फोकस रखें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।

स्वास्थ्य: आंखों में भारीपन हो सकता है, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: टीम वर्क से बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल होंगे। सहकर्मियों से संबंध बेहतर होंगे।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: जरूरतमंद को खीर का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कठिन कार्य भी कड़ी मेहनत से पूरे होंगे। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी।

धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें।

लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे।

धन: आय में वृद्धि के योग हैं। निवेश से फायदा देगा।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: बेहद स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर निरंतरता और मेहनत रंग लाएगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।

उपाय: पितरों के नाम काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: क्रिएटिव काम करने वालों को पहचान मिलेगी। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

धन: आय-व्यय में संतुलन रहेगा।

लव: साथी से अपने मन की बात शेयर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।

उपाय: पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी प्रतिभा का सम्मान होगा। प्रमोशन या इंसेंटिव की संभावना है।

धन: धन की आवक सुचारू रूप से बनी रहेगी।

लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।



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