Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 13 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 13 September horoscope in Hindi : करियर: प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। अटके हुए कामों में तेजी आएगी।

लव: पार्टनर के साथ समझदारी बढ़ेगी।

धन: नए निवेश से भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, सेहत बढ़िया रहेगी।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सफलता का दिन है।

लव: पार्टनर से संबंधों में मिठास बनी रहेगी।

धन: आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिमभरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी।

लव: घर-परिवार के मामलों के कारण लव लाइफ पर ध्यान कम दे पाएंगे।

धन: संपत्ति या वाहन की खरीदारी पर विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर मानसिक चिंता रह सकती है।

उपाय: सूर्य नारायण को जल अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नेटवर्क बढ़ाने के लिए दिन उत्तम है।

लव: प्रियजन के साथ अच्छा समय बीतेगा।

धन: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: फिटनेस बनी रहेगी। पुराने रोगों में आराम मिलेगा।

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी का प्रभाव रहेगा। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: संचित धन का सही उपयोग करने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: गले में खराश या आंखों में थकान हो सकती है।

उपाय: ॐ सूर्याय नमः का जाप करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से मानसिक स्पष्टता रहेगी। नए विचार और योजनाएं रंग लाएगी।

लव: दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी तालमेल चरम पर रहेगा।

धन: नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: गायत्री मंत्र का पाठ करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है, पर दफ्तर में सहकर्मियों से सावधानी बरतें।

लव: लव पार्टनर की सेहत या किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी होगी। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: मंदिर में फल का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: पदोन्नति और सम्मान मिलने के प्रबल योग हैं। प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।

लव: लव लाइफ में खुशियों भरा दिन रहेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं।

धन: रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्यदेव के मंदिर में गेहूं का दान करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से कार्यक्षेत्र में बड़ा अधिकार या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: लव पार्टनर आपकी सफलताओं में संबल बनेगा।

धन: व्यापारिक सौदों से अच्छा लाभ होगा।

स्वास्थ्य: थकान हो सकती है, लेकिन गंभीर समस्या नहीं होगी।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा या दूर की यात्रा की योजना सफल होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ धार्मिक कार्य में शामिल होंगे।

धन: किस्मत के बल पर आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, योग जारी रखें।

उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें।

लव: रिश्तों में गलतफहमियां पनप सकती हैं, बातचीत से मामला सुलझाएं।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें।

स्वास्थ्य: वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान में लापरवाही न बरतें।

उपाय: 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा। नए सौदे फाइनल हो सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

धन: नियमित आय में सुधार होगा। लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, पर्याप्त पानी पीएं।

उपाय: मंदिर में गुड़ का दान करें।



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