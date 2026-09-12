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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 13 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (10:17 IST)
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मेष (Aries)
Today 13 September horoscope in Hindi : करियर: प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। अटके हुए कामों में तेजी आएगी।
लव: पार्टनर के साथ समझदारी बढ़ेगी। 
धन: नए निवेश से भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, सेहत बढ़िया रहेगी।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सफलता का दिन है।
लव: पार्टनर से संबंधों में मिठास बनी रहेगी। 
धन: आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिमभरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी।
लव: घर-परिवार के मामलों के कारण लव लाइफ पर ध्यान कम दे पाएंगे।
धन: संपत्ति या वाहन की खरीदारी पर विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर मानसिक चिंता रह सकती है।
उपाय: सूर्य नारायण को जल अर्पित करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नेटवर्क बढ़ाने के लिए दिन उत्तम है।
लव: प्रियजन के साथ अच्छा समय बीतेगा। 
धन: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: फिटनेस बनी रहेगी। पुराने रोगों में आराम मिलेगा।
उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी का प्रभाव रहेगा। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: संचित धन का सही उपयोग करने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: गले में खराश या आंखों में थकान हो सकती है।
उपाय: ॐ सूर्याय नमः का जाप करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से मानसिक स्पष्टता रहेगी। नए विचार और योजनाएं रंग लाएगी।
लव: दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी तालमेल चरम पर रहेगा।
धन: नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: गायत्री मंत्र का पाठ करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है, पर दफ्तर में सहकर्मियों से सावधानी बरतें।
लव: लव पार्टनर की सेहत या किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी होगी। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: मंदिर में फल का दान करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: पदोन्नति और सम्मान मिलने के प्रबल योग हैं। प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।
लव: लव लाइफ में खुशियों भरा दिन रहेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं।
धन: रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्यदेव के मंदिर में गेहूं का दान करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से कार्यक्षेत्र में बड़ा अधिकार या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर आपकी सफलताओं में संबल बनेगा।
धन: व्यापारिक सौदों से अच्छा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: थकान हो सकती है, लेकिन गंभीर समस्या नहीं होगी।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा या दूर की यात्रा की योजना सफल होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ धार्मिक कार्य में शामिल होंगे।
धन: किस्मत के बल पर आर्थिक लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, योग जारी रखें।
उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें।
लव: रिश्तों में गलतफहमियां पनप सकती हैं, बातचीत से मामला सुलझाएं।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें।
स्वास्थ्य: वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा। नए सौदे फाइनल हो सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।
धन: नियमित आय में सुधार होगा। लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, पर्याप्त पानी पीएं।
उपाय: मंदिर में गुड़ का दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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