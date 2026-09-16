  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. kanya-sankranti-2026-date-mahatva-puja-vidhi-daan-punya
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (15:48 IST)

Kanya Sankranti 2026: कन्या संक्रांति कब है? जानें महत्व, पूजा विधि और इस दिन दान करने से मिलने वाले पुण्य

kanya sankranti 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:48 IST)
google-news
सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति एक सौर घटना है। हिन्दू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में प्रायः कुल 12 संक्रान्तियाँ होती हैं और प्रत्येक संक्रांति का अपना अलग महत्व होता है। शास्त्रों में संक्रांति की तिथि एवं समय को बहुत महत्व दिया गया है 17 सितंबर 2026 को सूर्य सिंह से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेगा। इस गोचर को कन्या संक्रांति कहते हैं। 
 

कन्या संक्रांति 2026: महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दान

सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना 'संक्रांति' कहलाता है। यह एक प्रमुख सौर घटना है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनका अपना विशेष धार्मिक महत्व है। 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसे कन्या संक्रांति कहा जाता है।

कन्या संक्रांति शुभ मुहूर्त (17 सितंबर 2026, गुरुवार)

पुण्य काल: प्रातः 07:58 बजे से दोपहर 02:31 बजे तक (कुल अवधि: 6 घंटे 33 मिनट)
महा पुण्य काल: प्रातः 07:58 बजे से सुबह 10:01 बजे तक (कुल अवधि: 2 घंटे 03 मिनट)
 

गोचर का वैश्विक व सामाजिक प्रभाव

  • सरकारों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा।
  • वस्तुओं के मूल्य में कमी आएगी और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की सुलभ आपूर्ति बनी रहेगी।
  • जनसामान्य को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंध मधुर होंगे तथा अनाज के भंडारों में वृद्धि होगी।

कन्या संक्रांति का धार्मिक महत्व

सौर मास की शुरुआत: कन्या संक्रांति हिंदू सौर पंचांग के छठे महीने के आरंभ का प्रतीक है।
पितृ दोष व कालसर्प दोष निवारण: यह दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इससे पितृ दोष व कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
विश्वकर्मा पूजा का योग: इस तिथि पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
क्षेत्रीय मान्यताएं: ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में इसे नववर्ष की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जबकि बंगाल और असम में इसे वर्ष के समापन के रूप में जाना जाता है।

पूजा विधि एवं दान के नियम

स्नान व संकल्प: प्रातःकाल जल में तिल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तत्पश्चात व्रत एवं दान का संकल्प लें।
सूर्य अर्घ्य: तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल फूल, रोली-चंदन, तिल और थोड़ा गुड़ मिलाएं। इसके बाद "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें।
दान-पुण्य: अर्घ्य देने के पश्चात अपनी श्रद्धा अनुसार जरूरतमंदों को आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू का दान करें।
दीपदान: संध्या के समय किसी पवित्र नदी या जलाशय में दीपदान करने से आर्थिक बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बुध-शनि का समसप्तक योग: 12 राशियों पर पड़ेगा कैसा असर? जानिए मेष से मीन तक का राशिफल

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Kanya Sankranti 2026: कन्या संक्रांति कब है? जानें महत्व, पूजा विधि और इस दिन दान करने से मिलने वाले पुण्य

Kanya Sankranti 2026: कन्या संक्रांति कब है? जानें महत्व, पूजा विधि और इस दिन दान करने से मिलने वाले पुण्यसूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति एक सौर घटना है। हिन्दू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में प्रायः कुल 12 संक्रान्तियाँ होती हैं और प्रत्येक संक्रांति का अपना अलग महत्व होता है। शास्त्रों में संक्रांति की तिथि एवं समय को बहुत महत्व दिया गया है 17 सितंबर 2026 को सूर्य सिंह से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेगा। इस गोचर को कन्या संक्रांति कहते हैं।

बुध-शनि का समसप्तक योग: 12 राशियों पर पड़ेगा कैसा असर? जानिए मेष से मीन तक का राशिफल

बुध-शनि का समसप्तक योग: 12 राशियों पर पड़ेगा कैसा असर? जानिए मेष से मीन तक का राशिफलवर्तमान में मीन राशि में शनि और कन्या राशि में बुध के गोचर से 180 डिग्री की दूरी पर समसप्तक (प्रतियुति) योग बन रहा है, जिसमें दोनों ग्रह एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं; इस स्थिति के प्रभाव से विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों को अत्यधिक शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल।

मंगल का नीच राशि में गोचर 2026: इन 6 राशियों के लिए बदल सकता है समय, जानें राशिफल और प्रभाव

मंगल का नीच राशि में गोचर 2026: इन 6 राशियों के लिए बदल सकता है समय, जानें राशिफल और प्रभावमंगल का अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में गोचर हो रहा है। मंगल के कर्क राशि में गोचर (18 सितंबर - 12 नवंबर 2026) के दौरान कन्या, कुंभ, तुला, वृषभ और सिंह राशि के जातकों को सबसे अधिक सकारात्मक फल प्राप्त होंगे।

सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 के बीच 5 राशियों को होगा बड़ा फायदे

सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 के बीच 5 राशियों को होगा बड़ा फायदेग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर 2026 की सुबह 07:47 बजे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। वे यहाँ 17 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। सूर्य का 17 सितंबर से कन्या राशि में होने वाला गोचर वृश्चिक, धनु, कर्क, मेष और तुला राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

16 September Birthday: आपको 16 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 September Birthday: आपको 16 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!16 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :