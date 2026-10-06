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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (07:01 IST)

07 October Birthday: आपको 07 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Today 07 October Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (10:55 IST)
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07 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 7 अक्‍टूबर

दिनांक 7 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 7, 16, 25
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
शुभ वर्ष : 2034, 2043, 2052, 2061, 2070
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु।
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मैरून।
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरी-पेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। 
कारोबार: नवीन कार्ययोजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

बली राम भगत (Bali Ram Bhagat): स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष।
दुर्गा भाभी (Durga Bhabhi): भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण सहयोगी।
बेगम अख्तर (Begum Akhtar): गजल और ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका।
युक्ता मुखी (Yukta Mookhey): भारतीय मॉडल और अभिनेत्री, मिस वर्ल्ड।
ज़हीर ख़ान (Zaheer Khan): उत्कृष्ट भारतीय क्रिकेटर।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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