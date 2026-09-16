सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 के बीच 5 राशियों को होगा बड़ा फायदे

ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर 2026 की सुबह 07:47 बजे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। वे यहाँ 17 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। सूर्य का 17 सितंबर से कन्या राशि में होने वाला गोचर वृश्चिक, धनु, कर्क, मेष और तुला राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

मेष राशि (Aries): प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 6ठे भाव का यह गोचर विजय दिलाने वाला है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे।

कर्क राशि (Cancer): 3रे भाव का गोचर आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। व्यापारिक व छोटी यात्राएं आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेंगी और संपत्ति से जुड़े काम बिना अड़चन पूरे होंगे।

तुला राशि (Libra): 12वें भाव में गोचर के कारण सामान्य मामलों में खर्च जरूर बढ़ेंगे, लेकिन विदेशी कंपनियों से जुड़े व्यापार, आयात-निर्यात या विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों को बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio): सूर्य का यह गोचर आपके 11वें (लाभ) भाव में हो रहा है, जो इसे सबसे अधिक फलदायी बनाता है। कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की और पदोन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। आय के नए साधन खुलेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

धनु राशि (Sagittarius): 10वें (कर्म) भाव में सूर्य की उपस्थिति से आपके करियर को नई दिशा मिलेगी। पुरानी कार्यस्थल बाधाएं दूर होंगी और वरिष्ठ अधिकारियों तथा पिता तुल्य व्यक्तियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।