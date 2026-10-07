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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (18:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्‍टूबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Today 08 October Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (10:52 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 08 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 08 अक्‍टूबर 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

गुरुवार, 08 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज के दिन प्रदोष व्रत (गुरु प्रदोष) किया जाएगा।
'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।
गुरुवार को प्रदोष व्रत होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है।
आज ही के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध भी किया जाएगा।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार
तिथि: आश्विन कृष्‍ण त्रयोदशी
पक्ष: आश्विन पक्ष
मास: आश्विन (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी रात्रि 09:20 तक, तत्‍पश्‍चात उत्तराफाल्गुनी।
योग: शुक्ल देर रात्रि 12:58 से 9 अक्टूबर तक।
करण: गर सुबह 10:43 तक, तत्‍पश्‍चा वणिज रात्रि 10:15 तक।
चन्द्र राशि: सिंह राशि में 
सूर्य राशि: कन्या राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 से 12:50 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:24 से 03:12 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:53 से 05:42 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 01:55 से 03:24 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 06:31 से 07:59 तक। 
गुलिक काल: सुबह 09:28 से 10:57 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान शिव और माता-पिता का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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