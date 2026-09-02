Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 सितंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 03 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 03 सितंबर 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

गुरुवार, 03 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में शीतला सप्तमी का पूजन किया जाता है।

आज भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन होने के कारण विशेष शुभ माना जाता है।

इस दिन किया गया दान, जप और तप अक्षय पुण्य प्रदान करता है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।

सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार

तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण सप्‍तमी

पक्ष: कृष्‍ण पक्ष

मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: भरणी प्रात: 05:25 से 4 सितंबर तक।

योग: व्याघात शाम 06:33 तक, तत्‍पश्‍चात हर्षण।

करण: विष्टि दोपहर 03:27 तक, तत्‍पश्‍चात बव।

चन्द्र राशि: मेष राशि में

सूर्य राशि: सिंह राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 01:03 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:42 से 03:32 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:38 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 02:11 से 03:45 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 06:24 से 07:57 तक।

गुलिक काल: सुबह 09:31 से 11:04 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र बोलते हुए यात्रा आरंभ करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!