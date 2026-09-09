Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 सितंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 10 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 10 सितंबर 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

गुरुवार, 10 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज सुबह के बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि लग जाएगी।

आज के दिन महिलाएं पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती हैं।

यह व्रत परिवार की सुख-समृद्धि के लिए किया जाता है।

इस दिन श्रद्धापूर्वक देवी-देवताओं की पूजा की जाती है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार

तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण चतुर्दशी

पक्ष: कृष्‍ण पक्ष

मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: मघा दोपहर 02:04 तक, तत्पश्‍चात पूर्वाफाल्गुनी।

योग: सिद्ध शाम 07:18 तक, तत्पश्चात साध्य।

करण: शकुनि सुबह 10:33 तक, तत्‍पश्‍चात चतुष्पाद।

चन्द्र राशि: सिंह राशि में

सूर्य राशि: सिंह राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 01:00 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:39 से 03:28 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:39 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 02:08 से 03:40 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 06:25 से 07:58 तक।

गुलिक काल: सुबह 09:30 से 11:03 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु या अपने इष्टदेव का स्मरण कर यात्रा आरंभ करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!