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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (16:40 IST)

गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों पर पड़ेगा असर; जानें किसके लिए शुभ रहेगा समय

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (16:40 IST)
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देवगुरु बृहस्पति 8 अक्टूबर 2026, बृहस्पतिवार को शाम 19:03 बजे बुध के अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करने जा रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र को बुद्धि, वाणी और गूढ़ ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। गुरु का इस नक्षत्र में गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर सुख और भौतिक साधनों में वृद्धि कराएगा। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि, अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से पारिवारिक मामलों में बोलते समय संयम बनाए रखें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संचार और मीडिया से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। छोटी-मोटी और लाभप्रद यात्राओं के योग बन रहे हैं।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। संचित धन में वृद्धि होगी और अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वाणी में सौम्यता और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपके बनते काम संवरेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

गुरु का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
 

5. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। धार्मिक कार्यों या यात्राओं पर धन व्यय होगा। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े व्यापार का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर धन लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का समय है। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है। बड़े भाइयों और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह समय बेहद शुभ रहेगा। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। नए व्यापारिक सौदे फाइनल हो सकते हैं। पिता और गुरुजनों का पूरा मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त होगा।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जो काम काफी समय से रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को इस अवधि में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। शोध और गूढ़ विषयों (ज्योतिष, तंत्र-मंत्र) से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

दांपत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के लिए यह गोचर अत्यंत अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और उनके नाम से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के प्रतिस्पर्धी और शत्रु परास्त होंगे। यदि कोर्ट-कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। खान-पान पर नियंत्रण रखें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर वरदान समान रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।
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