  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. pithori pola amavasya ke achuk upay
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (16:35 IST)

Pola Amavasya 2026: पिठोरी अमावस्या 2026: संकट दूर करने के 5 अचूक उपाय

Pola Amavasya ka achuk upay
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (16:35 IST)
google-news
अमावस्या को  पितरों का दिन माना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे पोला अमावस्या, पिठोरी अमावस्या अथवा मातृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, दान और विशेष उपाय करने से जीवन के कष्ट, पितृदोष और मानसिक तनाव दूर होते हैं। इस पर यह अमावस्या 10 सितंबर 2026 को रहेगी।
 

पिठोरी अमावस्या 2026 तिथि

अमावस्या तिथि: 10 सितंबर 2026 (शुक्रवार)
पिठोरी व्रत प्रदोष मुहूर्त- शाम 06:46 से 09:06 तक।
 

संकट दूर करने के 5 अचूक उपाय

पीपल के वृक्ष की पूजा और दीपदान

पिठोरी अमावस्या के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर आया संकट टलता है।
 

पितृ तर्पण और दान

सुबह स्नान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का तर्पण करें। इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान करें।
 

आटे की गोलियों से मत्स्य सेवा

गेहूं के आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गोलियां बनाएं और उन्हें किसी तालाब या नदी में मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से रुका हुआ धन वापस आता है और कर्ज की समस्या दूर होती है।
 

चींटियों और पक्षियों को भोजन

इस दिन भुने हुए आटे में चीनी (बूरा) मिलाकर चींटियों को डालें तथा पक्षियों के लिए पानी और अनाज की व्यवस्था करें। इससे कुंडली के ग्रह दोष और मानसिक अशांति शांत होती है।
 

कालसर्प और ग्रह दोष निवारण हेतु शिव पूजा

भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। यह उपाय कालसर्प दोष और जीवन के बड़े संकटों को काटने में अत्यंत कारगर माना जाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
गणेश उत्सव 2026: गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त और स्थापना विधि

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा असर, जानें किसकी चमकेगी किस्मत

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा असर, जानें किसकी चमकेगी किस्मतज्योतिषीय गणना के अनुसार, 11 सितंबर 2026 शुक्रवार को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 सितंबर 2026 को वे पुनः चित्रा नक्षत्र में लौटेंगे और फिर 5 दिसंबर 2026 को पुनः स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु और शुक्र के इस सूक्ष्म ज्योतिषीय संबंध का सभी 12 राशियों पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

शनि-केतु का षडाष्टक योग: 5 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

शनि-केतु का षडाष्टक योग: 5 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्तेन्याय के देवता शनि (मीन राशि) और मोक्ष तथा रहस्यमय ऊर्जा के कारक केतु (सिंह राशि) के बीच यह संबंध बनता है, तो यह हर राशि के लिए हानिकारक नहीं होता। कई स्थितियों में यह योग विपरीत राजयोग के समान फल प्रदान करता है। आइए जानें कि किन 5 राशियों के लिए यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है और उन्हें किस प्रकार का लाभ मिलने जा रहा है।

07 September Birthday: आपको 07 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 September Birthday: आपको 07 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!7 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 7 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 सितंबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 सितंबर, 2026)Today 07 September horoscope in Hindi : आज 07 सितंबर, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 सितंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 सितंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय07 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।