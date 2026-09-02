  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Why is Pola Pithora festival celebrated, Learn about worship rituals and auspicious timings
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (14:31 IST)

कब है पोला पिठोरा? क्‍यों मनाया जाता है यह पर्व? जानिए पूजा विधि और मुहूर्त

Why is Pola Pithora festival celebrated, Learn about worship rituals and auspicious timings
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (14:49 IST)
google-news
Pola Pithora Festival 2026 : भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला पिठोरी व्रत (जिसे कई क्षेत्रों में पिठोरी अमावस, भाद्रपद अमावस्या, पोला पिठोरा, पोला अमावस्या या मातृ अमावस्या भी कहा जाता है) धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं देवी दुर्गा सहित 64 योगिनियों की पूजा-अर्चना करती हैं। 
 

पूजा का शुभ प्रदोष मुहूर्त

शाम 06:46 बजे से रात्रि 09:06 बजे तक।
 

पिठोरी पर्व को लेकर तिथियों का क्षेत्रीय भेद

पूर्णिमान्त कैलेंडर के अनुसार उत्तर भारत एवं अन्य क्षेत्रों में यह व्रत भाद्रपद मास की अमावस्या को रखा जाता है, जबकि अमान्त कैलेंडर के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी राज्यों में यह व्रत श्रावण माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है।
 

पिठोरी व्रत का धार्मिक महत्व

यह व्रत मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं देवी दुर्गा सहित 64 योगिनियों की पूजा-अर्चना करती हैं। पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान-पुण्य करने का भी इस तिथि पर विशेष विधान है।
 

पूजा विधि और परंपरा

पीठ (आटे) की प्रतिमाएं : इस व्रत में 'पीठ' यानी आटे से 64 योगिनियों की छोटी-छोटी प्रतिमाएं (मूर्तियां) बनाई जाती हैं, इसीलिए इसे 'पिठोरी अमावस्या' कहा जाता है। घरों में महिलाएं ठेसूरी, खुरमी, चौसेला, खीर और पूरी जैसे पारंपरिक और लजीज व्यंजन बनाती हैं।  
 
सायंकाल प्रदोष मुहूर्त के समय इन प्रतिमाओं का विधिवत श्रृंगार करके फल, फूल, पकवान और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माताएं संतान की रक्षा और कल्याण का संकल्प लेकर पिठोरी व्रत की पौराणिक कथा सुनती हैं तथा आरती के बाद प्रसाद वितरित करती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी विशेष: जब जीवन हारने लगे, तब श्री कृष्ण का जीवन पढ़िए

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

कब है पोला पिठोरा? क्‍यों मनाया जाता है यह पर्व? जानिए पूजा विधि और मुहूर्त

कब है पोला पिठोरा? क्‍यों मनाया जाता है यह पर्व? जानिए पूजा विधि और मुहूर्तPola Pithora Festival 2026 : भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला पिठोरी व्रत (जिसे कई क्षेत्रों में पिठोरी अमावस, भाद्रपद अमावस्या, पोला पिठोरा, पोला अमावस्या या मातृ अमावस्या भी कहा जाता है) धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं देवी दुर्गा सहित 64 योगिनियों की पूजा-अर्चना करती हैं।

श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी विशेष: जब जीवन हारने लगे, तब श्री कृष्ण का जीवन पढ़िए

श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी विशेष: जब जीवन हारने लगे, तब श्री कृष्ण का जीवन पढ़िएआज मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन हैं, लेकिन शायद पहले से कम धैर्य है। उसके पास संवाद के लिए अनेक माध्यम हैं, फिर भी भीतर का अकेलापन बढ़ता जा रहा है। छोटी-सी असफलता उसे भीतर तक हिला देती है, संबंधों में आया मामूली तनाव निराश कर देता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए 'डिप्रेशन' जैसे शब्द सहजता से बातचीत का हिस्सा बन गए हैं।

शुक्र का अपनी ही राशि में गोचर: जानिए 12 राशियों पर प्रभाव और मालव्य राजयोग का गणित

शुक्र का अपनी ही राशि में गोचर: जानिए 12 राशियों पर प्रभाव और मालव्य राजयोग का गणित2 सितंबर 2026, बुधवार को दोपहर 01:41 बजे सौंदर्य, प्रेम और सुख-समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं। केंद्र में अपनी स्वराशि में विराजमान होकर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह स्थिति 6 नवंबर 2026 तक बनी रहेगी।

Janmashtami Special: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर करें 8 मंत्रों का जाप, दूर होंगे जीवन के सारे संताप और संकट

Janmashtami Special: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर करें 8 मंत्रों का जाप, दूर होंगे जीवन के सारे संताप और संकट04 सितंबर 2026 शुक्रवार के दिन भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन मंदिरों में उनकी विशेष पूजा होती है और रात्रि की 12 बजे उत्सव मनाया जाता है। इस दिन यदि आप के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आर्थिक समस्या हो, कर्ज हो, संतान सुख नहीं हो, गृह कलेश हो रहा हो तो निम्नलिखित 8 मंत्रों में से आपकी समस्या के अनुसार किसी एक मंत्र का चयन करके उसका जाप करें और जाप के आप अनुष्ठान पूर्ण करेंगे तो तुरंत ही समस्या का समाधान मिलेगा।

कृष्ण जन्मोत्सव और खीरे का रहस्य: जानिए 'नाल छेदन' की अनूठी परंपरा

कृष्ण जन्मोत्सव और खीरे का रहस्य: जानिए 'नाल छेदन' की अनूठी परंपराShri Krishna Janmashtami 2026 : हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व केवल एक व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के स्वागत का एक जीवंत उत्सव है। आधी रात को कान्हा के जन्म के साथ ही एक बेहद भावुक और सांस्कृतिक रस्म निभाई जाती है- खीरा काटने की परंपरा।