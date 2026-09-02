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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (12:14 IST)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026: पूजन सामग्री, शुभ योग और अचूक धार्मिक उपाय

shri krishna janmashtami ke upay
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (12:19 IST)
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Shri Krishna Janmashtami 2026: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 में जन्माष्टमी का यह पावन पर्व 04 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। इस वर्ष यह पर्व जयंती योग, रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई अत्यंत दुर्लभ एवं शुभ संयोगों के बीच आ रहा है, जिससे इस दिन किए जाने वाले पूजन और उपायों का फल बहुगुणित हो जाता है।
 

1. श्रीकृष्ण पूजन के लिए आवश्यक सामग्री व विशेष नियम

प्रिय पुष्प: कान्हा के पूजन में हरसिंगार (पारिजात या शैफाली) और वैजयंती (या पीले) फूलों का प्रयोग अवश्य करें।
पवित्र तुलसी: श्री हरि के पूजन और भोग प्रसादी में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से शामिल करें।
मोर पंख: प्रभु को स्वयं द्वारा त्यागा गया (अहिंसक) मोर पंख अत्यंत प्रिय है, इसे पूजन स्थान पर अर्पित करें।
चांदी की बांसुरी: छोटी चांदी की बांसुरी लाकर बाल-गोपाल को चढ़ाएं और पूजन के बाद इसे संभालकर अपने पर्स या तिजोरी में रख लें।
सुसज्जित झूला व राखी: कान्हा जी को सुंदर झूले में विराजमान कराएं। साथ ही, जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण और भगवान बलराम को रक्षा सूत्र (राखी) अवश्य बांधें।
Shri Krishna Janmashtami Traditions

2. आर्थिक तंगी व कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय

तुलसी परिक्रमा: जन्माष्टमी की संध्या को 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का निरंतर जप करते हुए तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें।
वैजयंती माला अर्पण: प्रातः स्नान के बाद किसी भी राधा-कृष्ण मंदिर जाकर प्रभु को वैजयंती (या पीले) फूलों की माला पहनाएं। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है।
गाय-बछड़े की प्रतिमा: घर में गाय और बछड़े की सुंदर नन्हीं मूर्ति लाकर उचित स्थान पर स्थापित करें। इससे धन और संतान से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं।
 

3. मनोकामना पूर्ति और संकट निवारण के विशेष उपाय

संकट नाशक मंत्र: सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का जप करें:
'ॐ नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः'
शंख से अभिषेक: दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर बालकृष्ण के नंदलाल स्वरूप का अभिषेक करें।
 

विशेष भोग व प्रसाद:

कान्हा जी को मिश्री, सफेद मिठाई और मेवा मिश्रित साबूदाने या चावल की खीर (मिश्री युक्त) का भोग लगाएं। इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
माखन-मिश्री का भोग लगाकर उसे 1 वर्ष से छोटे बच्चों को अपनी उंगली से चटाएं।
दान कार्य: इस पावन अवसर पर किसी धार्मिक स्थल (मंदिर) में जाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार फल और अनाज का दान करें।
 
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