Varalakshmi Vratham: वरलक्ष्मी व्रत की पूजा सामग्री, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और आरती

Varalakshmi Vrat: वरलक्ष्मी व्रत श्रावण माह के अंतिम शुक्रवार को रखा जाता है, जो सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। सुख-समृद्धि और आरोग्य प्रदान करने वाले इस पावन व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री, क्रमबद्ध पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और आरती।

पूजा का शुभ मुहूर्त:

सबसे शुभ समय: सुबह 06:23 बजे से सुबह 09:48 बजे तक।

अन्य शुभ मुहूर्त: अभिजीत (दोपहर 12:14 से 01:05) और गोधूलि (शाम 06:57 से 07:19)।



पूजा सामग्री:

स्थापना के लिए: लकड़ी की चौकी, लाल/पीला कपड़ा, कलश (तांबे या पीतल का), नारियल, आम के पत्ते, चावल (अक्षत)।

श्रृंगार एवं वस्त्र: मां लक्ष्मी की मूर्ति/चित्र, लाल वस्त्र या साड़ी, सुहाग की सामग्री (सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, कुमकुम, काजल)।

पूजा वस्तुएं: धूप, दीप, घी, कपूर, रक्षासूत्र (डोरा - 9 गांठों वाला), पंचामृत, रोली, चंदन।

भोग व पुष्प: कमल का फूल, लाल गुलाब, पंचमेवा, केले, मोदक, खीर व मिठाई।

पूजा विधि

संकल्प व स्वच्छता: प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र (विशेषकर लाल या पीले) पहनें और व्रत का संकल्प लें।

चौकी स्थापना: उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें।

कलश स्थापना: चौकी पर चावल की ढेरी बनाकर जल से भरा कलश रखें। कलश पर आम के पत्ते लगाएं और ऊपर से कलावा बंधा नारियल रखें।

पूजन एवं डोरा धारण: मां लक्ष्मी का ध्यान करें, पंचामृत से अभिषेक करें और रोली-अक्षत अर्पित करें। 9 गांठों वाले धागे (डोरे) की पूजा करके उसे अपनी दाहिनी कलाई पर बांधें।

भोग व आरती: खीर, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं, कथा सुनें और धूप-दीप से आरती उतारें।

मां लक्ष्मी की आरती

जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।

तुमको निसदिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता॥ जय लक्ष्मी माता...

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता।

सूर्य-चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥ जय लक्ष्मी माता...

दुर्गा रूप निरंजनी, सुख सम्पति दाता।

जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि पाता॥ जय लक्ष्मी माता...

तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता।

कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता॥ जय लक्ष्मी माता...

जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता।

सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता॥ जय लक्ष्मी माता...

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता।

खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता॥ जय लक्ष्मी माता...

शुभ-गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि-जाता।

रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता॥ जय लक्ष्मी माता...

महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई जन गाता।