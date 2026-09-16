बुध-शनि का समसप्तक योग: 12 राशियों पर पड़ेगा कैसा असर? जानिए मेष से मीन तक का राशिफल

वर्तमान में मीन राशि में शनि और कन्या राशि में बुध के गोचर से 180 डिग्री की दूरी पर समसप्तक (प्रतियुति) योग बन रहा है, जिसमें दोनों ग्रह एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं; इस स्थिति के प्रभाव से विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों को अत्यधिक शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल।

मेष राशि (Aries)

छठे और बारहवें भाव का यह योग आपके लिए मिला-जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बेवजह की भागदौड़ और खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखें और लेन-देन में सावधानी बरतें।

वृषभ राशि (Taurus)

पंचम और एकादश भाव में बनने वाला यह समसप्तक योग आपके लिए अत्यंत शुभ है। आर्थिक लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं और आपकी योजनाएं सफल होंगी।

मिथुन राशि (Gemini)

चतुर्थ और दशम भाव में यह योग आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक मामलों में सुख-शांति बनी रहेगी और भूमि-भवन से लाभ संभव है।

कर्क राशि (Cancer)

तीसरे और नौवें भाव का यह गोचर आपके पराक्रम और भाग्य में वृद्धि करेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। अटके हुए काम पूरे होंगे।

सिंह राशि (Leo)

द्वितीय और आठवें भाव का यह योग आपको वाणी और धन के मामले में सतर्क रहने का संकेत देता है। अचानक धन लाभ या खर्च के योग बन सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और परिजनों के साथ बातचीत में मधुरता बनाए रखें।

कन्या राशि (Virgo)

आपकी ही राशि (प्रथम भाव) और सातवें भाव में यह समसप्तक योग बन रहा है, जो आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में बड़ा लाभ होगा।

तुला राशि (Libra)

बारहवें और छठे भाव का यह योग स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देने की ओर इशारा करता है। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जो लोग विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

ग्यारहवें और पांचवें भाव का यह योग आपकी आय में बढ़ोतरी करेगा। बौद्धिक क्षमता के बल पर आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। लव लाइफ और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मकर राशि (Capricorn)

नवम और तृतीय भाव का यह समसप्तक योग आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर से जुड़ी दूरगामी यात्राएं सफल होंगी और समाज में आपका मान-सम्मान एवं प्रभाव बढ़ेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

आठवें और दूसरे भाव का यह योग आपको वित्तीय निर्णयों में सोच-समझकर आगे बढ़ने की सलाह देता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है। खान-पान पर नियंत्रण रखें ताकि सेहत दुरुस्त रहे।

मीन राशि (Pisces)

आपकी राशि (प्रथम भाव) में शनि और सातवें भाव में बुध होने से दांपत्य जीवन और साझेदारी में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे। व्यापार में किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले नियम-शर्तों को ध्यान से पढ़ें। संयम और धैर्य से काम लें।