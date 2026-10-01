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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 2 October 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 02 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (12:03 IST)
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मेष (Aries)
Today 02 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और निर्णय क्षमता सराही जाएगी।
व्यापार: व्यापार में नए सौदों से लाभ के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य और निकटता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य और संयम बनाए रखना हितकर होगा।
व्यापार: व्यापारिक निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें।
लव: परिवार में किसी बात को लेकर वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों व सिरदर्द की समस्या से बचें, आराम करें।
उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है।
व्यापार: व्यापार में पुराने संपर्कों से बड़ा लाभ मिल सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा।
धन: आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान और प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।
व्यापार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और लाभ होगा।
लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा।
धन: धन संचय करने के प्रयास सफल होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खानपान संतुलित रखें।
उपाय: चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य दें।
 
सिंह (Leo)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।
व्यापार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं।
लव: धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
धन: वित्तीय मामलों में स्थिति पहले से मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, दिन अनुकूल है।
उपाय: सूर्य देव को गायत्री मंत्र के साथ जल दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में सावधानी से काम लें, विरोधियों से बचें।
व्यापार: व्यापार में जोखिमभरे सौदों से दूरी बनाना बेहतर होगा।
लव: परिवार में संवाद बनाकर रखें, गलतफहमियों से बचें।
धन: अचानक आए खर्चों से थोड़ा तनाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के कामों में सफलता और लाभ मिलेगा।
व्यापार: व्यापार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने से मुनाफा होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, नया निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी।
उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की तारीफ होगी।
व्यापार: व्यापार में लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।
लव: पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे।
धन: पुराने कर्जों से राहत मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखें।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।
व्यापार: व्यापारिक निर्णयों में आपकी दूरदर्शिता काम आएगी।
लव: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
धन: आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक हो सकता है, शांत रहें।
व्यापार: व्यापारिक कागजातों को सावधानीपूर्वक जांचें।
लव: घर-परिवार में बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
धन: अचल संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: शनिदेव के मंत्रों का जाप करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी हिम्मत और पराक्रम से काम समय पर पूरे होंगे।
व्यापार: व्यापारिक यात्राएं लाभदायक और नई दिशा देने वाली होंगी।
लव: भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
धन: आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और कुष्ठ रोगियों या सफाई कर्मचारियों की सहायता करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी मीठी वाणी से कार्यस्थल पर काम आसान होंगे।
व्यापार: व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी।
धन: धन की बचत करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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