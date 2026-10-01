Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 02 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 02 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और निर्णय क्षमता सराही जाएगी।

व्यापार: व्यापार में नए सौदों से लाभ के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य और निकटता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर धैर्य और संयम बनाए रखना हितकर होगा।

व्यापार: व्यापारिक निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें।

लव: परिवार में किसी बात को लेकर वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: अनावश्यक खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों व सिरदर्द की समस्या से बचें, आराम करें।

उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है।

व्यापार: व्यापार में पुराने संपर्कों से बड़ा लाभ मिल सकता है।

लव: दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा।

धन: आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान और प्रसन्न रहेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।

व्यापार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और लाभ होगा।

लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा।

धन: धन संचय करने के प्रयास सफल होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खानपान संतुलित रखें।

उपाय: चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य दें।

सिंह (Leo)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।

व्यापार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं।

लव: धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

धन: वित्तीय मामलों में स्थिति पहले से मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, दिन अनुकूल है।

उपाय: सूर्य देव को गायत्री मंत्र के साथ जल दें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सावधानी से काम लें, विरोधियों से बचें।

व्यापार: व्यापार में जोखिमभरे सौदों से दूरी बनाना बेहतर होगा।

लव: परिवार में संवाद बनाकर रखें, गलतफहमियों से बचें।

धन: अचानक आए खर्चों से थोड़ा तनाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी के कामों में सफलता और लाभ मिलेगा।

व्यापार: व्यापार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने से मुनाफा होगा।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, नया निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी।

उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की तारीफ होगी।

व्यापार: व्यापार में लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।

लव: पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे।

धन: पुराने कर्जों से राहत मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखें।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।

व्यापार: व्यापारिक निर्णयों में आपकी दूरदर्शिता काम आएगी।

लव: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

धन: आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक हो सकता है, शांत रहें।

व्यापार: व्यापारिक कागजातों को सावधानीपूर्वक जांचें।

लव: घर-परिवार में बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धन: अचल संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: शनिदेव के मंत्रों का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी हिम्मत और पराक्रम से काम समय पर पूरे होंगे।

व्यापार: व्यापारिक यात्राएं लाभदायक और नई दिशा देने वाली होंगी।

लव: भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

धन: आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और कुष्ठ रोगियों या सफाई कर्मचारियों की सहायता करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी मीठी वाणी से कार्यस्थल पर काम आसान होंगे।

व्यापार: व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी।

धन: धन की बचत करने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।





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