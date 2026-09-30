Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 01 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 01 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

व्यापार: व्यापार में नए विचारों और नेटवर्किंग से लाभ मिलने की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी और दूरियां कम होंगी।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, बुद्धिमानी से निवेश करें।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे, दिन खुशनुमा बीतेगा।

उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें और उन्हें गुड़ व चने का भोग लगाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, धैर्य बनाए रखें।

व्यापार: व्यापारिक मामलों में वित्तीय योजना बनाकर चलना लाभदायक रहेगा।

लव: परिवार और प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: अनावश्यक लेनदेन से बचें, आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी दिनचर्या नियमित रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें या किसी मंदिर में सफेद मिष्ठान (मिश्री/बताशे) दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट विस्तार के अवसर मिलेंगे।

व्यापार: व्यापार में साझेदारी और संवाद कौशल से बड़ा लाभ हो सकता है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता और भावनात्मक नजदीकी बनी रहेगी।

धन: आय के नए साधन बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं और "ॐ बुधाय नमः" का जाप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और सहयोग मिलेगा।

व्यापार: व्यापारिक सौदों में थोड़ी सतर्कता और सोच-समझ की जरूरत है।

लव: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और आपसी तालमेल रहेगा।

धन: पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना बन सकती है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान पर ध्यान दें।

उपाय: शिवलिंग पर शुद्ध जल व कच्चे दूध से अभिषेक करें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में प्रगति के योग हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी।

व्यापार: व्यापार में नए सौदों पर बातचीत शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा।

धन: आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल (अर्घ्य) अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता से काम लें और समय सीमा का ध्यान रखें।

व्यापार: व्यापार में किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जांच-परख कर लें।

लव: परिवार में बड़ों की सलाह और सहयोग आपके काम आएगा।

धन: आय और व्यय का संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त विश्राम लें।

उपाय: पक्षियों को दान-पानी दें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी और करियर में नए अवसर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे।

व्यापार: व्यापार में रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ सकती हैं।

लव: दांपत्य व प्रेम जीवन में सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा।

धन: अचानक धन लाभ या आर्थिक प्रगति के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।

उपाय: महालक्ष्मी को गुलाबी या सफेद फूल अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपकी बुद्धिमत्ता भारी पड़ेगी।

व्यापार: व्यापारिक योजनाओं में नया मोड़ आ सकता है, सतर्क रहें।

लव: पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, अपनों का साथ मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आएगी।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी।

व्यापार: व्यापार में विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा।

लव: संतान पक्ष से खुशी की खबर मिल सकती है।

धन: आर्थिक प्रयास सफल होंगे और आय में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: उत्साह और आरोग्य अच्छा बना रहेगा।

उपाय: अपने गुरु या घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कामकाज का दबाव रहेगा, इसलिए कार्यों को प्राथमिकता दें।

व्यापार: व्यापारिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें।

लव: घर-परिवार में किसी बात को लेकर संयम से बातचीत करें।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम करें।

उपाय: शनिवार या संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी बुद्धिमानी से कार्यक्षेत्र की जटिल समस्याएं हल होंगी।

व्यापार: व्यापार में नए साझेदारों या ग्राहकों से लाभ होगा।

लव: मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को अन्न या काली उड़द की दाल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी बात और विचारों को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे।

व्यापार: व्यापार में मध्यम लाभ के योग हैं, नई रणनीतियों पर ध्यान दें।

लव: परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी।

धन: बचत पर ध्यान देने से भविष्य के लिए धन संचय होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहेंगे।

उपाय: अपने पास एक पीले रंग का रुमाल रखें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।