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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (12:38 IST)

बुध-मंगल का वर्ग दृष्टि योग: 5 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, करियर और धन पर पड़ेगा असर

Horoscope Mercury Mars square aspect
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (12:47 IST)
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बुध बुद्धि, तर्क, वाणी और संवाद का कारक है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस, आक्रामकता और जल्दबाजी का प्रतिनिधित्व करता है। 90° का कोण इन दोनों ऊर्जाओं के बीच एक तनाव पैदा करता है। इसे वर्ग दृष्‍टि योग कहते हैं। वर्तमान स्थिति में मंगल कर्क राशि (Cancer) में और बुध तुला राशि (Libra) में स्थित हैं। कर्क और तुला एक-दूसरे से चौथे और दसवें घर (4th & 10th House) के अंतर पर हैं, जिससे दोनों के बीच 90 डिग्री का वर्ग कोण (Square Aspect) बन रहा है। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल कर्क राशि में नीच (Debilitated) होते हैं, जबकि बुध तुला राशि में मित्र राशि (Friendly sign) में स्थित हैं। इस विशिष्ट स्थिति के आधार पर उपरोक्त मुख्य राशियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा।

1. मेष राशि (Aries)-

स्थिति: मंगल आपके चौथे घर (सुख, माता, संपत्ति) में नीच के होकर बैठे हैं और बुध सातवें घर (व्यापार, जीवनसाथी) में हैं।
सकारात्मक: व्यापार में त्वरित सौदे और नए अनुबंध मिलने के अच्छे योग हैं।
सावधानी: घर-परिवार में या माता के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। क्रोध में आकर घर का माहौल खराब न करें।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)-

स्थिति: मंगल आपके दूसरे घर (धन, वाणी) में नीच के हैं और बुध पांचवें घर (बुद्धि, शिक्षा, निवेश) में हैं।
सकारात्मक: आपकी बुद्धि बहुत सटीक काम करेगी। शेयर बाजार, शिक्षा या रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है।
सावधानी: मंगल नीच के होने से वाणी में कड़वाहट आ सकती है। पैसों के मामलों में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान करा सकता है।

3. कन्या राशि (Virgo)-

स्थिति: मंगल आपके ग्यारहवें घर (आय, लाभ) में हैं और बुध दूसरे घर (धन, कुटुंब) में स्थित हैं।
सकारात्मक: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। व्यापारिक रणनीतियाँ सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की तारीफ होगी।
सावधानी: भाई-बहनों या दोस्तों के साथ पैसों के लेनदेन में विवाद से बचें।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)-

स्थिति: मंगल आपके नौवें घर (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा) में नीच के हैं और बुध बारहवें घर (खर्च, विदेश) में हैं।
सकारात्मक: विदेश से जुड़े कार्यों, शोध (Research) या एमएनसी (MNCs) में काम करने वालों के लिए यह समय बहुत लाभदायक रहेगा।
सावधानी: भाग्य के भरोसे रहने के बजाय कर्म पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और यात्रा के दौरान सतर्क रहें।

इस विशिष्ट स्थिति के मुख्य सूत्र

मंगल के नीच होने के कारण: आक्रामकता या गुस्सा सीधे तौर पर नुकसान पहुँचा सकता है। साहस दिखाने में संयम रखें।
तुला के बुध के कारण: बातचीत, कूटनीति और व्यावहारिक सोच से ही काम बनेंगे। बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करें।
 
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