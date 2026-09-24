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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 26 September 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 26 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (10:42 IST)
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मेष (Aries)
Today 26 September horoscope in Hindi : करियर : कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा। अचानक कोई जटिल जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, धैर्य से काम लें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट संतुलित रखकर चलें।
लव: जीवनसाथी से संवाद में स्पष्टता रखें, गलतफहमियां हो सकती हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य : आंखों में जलन, थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी कार्ययोजनाओं की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। अटका धन वापस मिलने के योग हैं।
लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ सुखद समय बीतेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा से लबरेज़ महसूस करेंगे।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रॉपर्टी या संपत्ति में निवेश की योजना बन सकती है।
लव: परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। परस्पर प्रेम बना रहेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: खानपान की नियमितता पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन कार्यों में व्यय होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
स्‍वास्‍थ्‍य: जोड़ों का दर्द या आलस्य परेशान कर सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में पूरी तरह सतर्क रहें। गुप्त प्रतिस्पर्धी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
धन: अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, वित्तीय लेन-देन में संभलकर चलें।
लव: वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रियजन से छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है।
स्‍वास्‍थ्‍य: पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम आपके पक्ष में आएगा।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: त्वचा संबंधी समस्या से बचाव करें।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्यस्थल पर विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आ सकता है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, पर्याप्त विश्राम लें।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: वर्क फ्रॉम होम के कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने काम में एकाग्रता बनाए रखें।
धन: सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है।
लव: माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
स्‍वास्‍थ्‍य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग और सहकर्मियों के सहयोग से प्रगति होगी।
धन: मित्रों की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
लव: भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे।
स्‍वास्‍थ्‍य: हाथ और कंधे में दर्द की संभावना है।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: स्पष्ट वाणी से अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। रुका हुआ कार्य पूरा होगा।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: गले में खराश की परेशानी हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपके द्वारा लिए गए निर्णय सटीक साबित होंगे। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। 
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहराएगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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