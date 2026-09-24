Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 26 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 26 September horoscope in Hindi : करियर : कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा। अचानक कोई जटिल जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, धैर्य से काम लें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट संतुलित रखकर चलें।

लव: जीवनसाथी से संवाद में स्पष्टता रखें, गलतफहमियां हो सकती हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य : आंखों में जलन, थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी कार्ययोजनाओं की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। अटका धन वापस मिलने के योग हैं।

लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ सुखद समय बीतेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा से लबरेज़ महसूस करेंगे।

उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रॉपर्टी या संपत्ति में निवेश की योजना बन सकती है।

लव: परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। परस्पर प्रेम बना रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: खानपान की नियमितता पर ध्यान दें।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन कार्यों में व्यय होगा।

लव: लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य: जोड़ों का दर्द या आलस्य परेशान कर सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में पूरी तरह सतर्क रहें। गुप्त प्रतिस्पर्धी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

धन: अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, वित्तीय लेन-देन में संभलकर चलें।

लव: वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रियजन से छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है।

स्‍वास्‍थ्‍य: पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है।

धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम आपके पक्ष में आएगा।

धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: त्वचा संबंधी समस्या से बचाव करें।

उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्यस्थल पर विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आ सकता है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, पर्याप्त विश्राम लें।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: वर्क फ्रॉम होम के कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने काम में एकाग्रता बनाए रखें।

धन: सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है।

लव: माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

स्‍वास्‍थ्‍य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग और सहकर्मियों के सहयोग से प्रगति होगी।

धन: मित्रों की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

लव: भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य: हाथ और कंधे में दर्द की संभावना है।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: स्पष्ट वाणी से अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। रुका हुआ कार्य पूरा होगा।

धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: गले में खराश की परेशानी हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपके द्वारा लिए गए निर्णय सटीक साबित होंगे। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहराएगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।



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