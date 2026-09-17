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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 18 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 18 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (10:33 IST)
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मेष (Aries)
Today 18 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं या षड्यंत्र से सावधान रहें। काम में एकाग्रता बनाए रखें।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत में सावधानी बरतें।
धन: वित्तीय लेनदेन में सतर्क रहें। जोखिम लेने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए अनुबंध और साझेदारी से लाभ मिलेगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष कपूर जलाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: विरोधी परास्त होंगे। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी।
लव: लव लाइफ में मिठास रहेगी। गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग डालें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: बौद्धिक कार्यों और कला-साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।
लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें, वाद-विवाद से बचें।
लव: पारिवारिक मुद्दों के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।
धन: संपत्ति से जुड़े सौदों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आपके पराक्रम और संवाद कौशल से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। संबंध गहरे होंगे।
धन: व्यापारिक यात्रा से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। व्यायाम जारी रखें।
उपाय: कन्या को फल या मिठाई का दान करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: वाणी पर संयम रखें। दफ्तर में आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। सरप्राइज मिल सकता है।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: गले में खराश या दांत की समस्या हो सकती है।
उपाय: देवी दुर्गा को शहद अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: शाम तक चंद्रमा आपकी राशि में होने से प्रभाव और आत्मविश्वास बना रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: नए व्यापारिक सौदों से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, सेहत बढ़िया रहेगी।
उपाय: 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें, काम का बोझ अधिक रह सकता है।
लव: दूर रह रहे पार्टनर से बातचीत से राहत महसूस होगी।
धन: अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी या आंखों में जलन हो सकती है।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: सीनियर अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। तरक्की के योग हैं।
लव: मित्रों और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: आय के मजबूत योग हैं। फंसा पैसा मिलने से राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
उपाय: शमी वृक्ष के समक्ष तिल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी।
लव: लव पार्टनर आपकी सफलताओं में संबल बनेगा।
धन: व्यावसायिक लाभ अच्छा होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा, सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या पेशेवर यात्रा सफल रहेगी।
लव: पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।
धन: धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान संतुलित रखें।
उपाय: मंदिर में नारियल अर्पित करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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