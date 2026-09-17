Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 18 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 18 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं या षड्यंत्र से सावधान रहें। काम में एकाग्रता बनाए रखें।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत में सावधानी बरतें।

धन: वित्तीय लेनदेन में सतर्क रहें। जोखिम लेने से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में नए अनुबंध और साझेदारी से लाभ मिलेगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष कपूर जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: विरोधी परास्त होंगे। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी।

लव: लव लाइफ में मिठास रहेगी। गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग डालें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बौद्धिक कार्यों और कला-साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।

लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें, वाद-विवाद से बचें।

लव: पारिवारिक मुद्दों के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।

धन: संपत्ति से जुड़े सौदों में लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आपके पराक्रम और संवाद कौशल से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।

लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। संबंध गहरे होंगे।

धन: व्यापारिक यात्रा से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। व्यायाम जारी रखें।

उपाय: कन्या को फल या मिठाई का दान करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: वाणी पर संयम रखें। दफ्तर में आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। सरप्राइज मिल सकता है।

धन: संचित धन में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: गले में खराश या दांत की समस्या हो सकती है।

उपाय: देवी दुर्गा को शहद अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: शाम तक चंद्रमा आपकी राशि में होने से प्रभाव और आत्मविश्वास बना रहेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: नए व्यापारिक सौदों से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, सेहत बढ़िया रहेगी।

उपाय: 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' मंत्र का जाप करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें, काम का बोझ अधिक रह सकता है।

लव: दूर रह रहे पार्टनर से बातचीत से राहत महसूस होगी।

धन: अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: नींद की कमी या आंखों में जलन हो सकती है।

उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: सीनियर अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। तरक्की के योग हैं।

लव: मित्रों और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा।

धन: आय के मजबूत योग हैं। फंसा पैसा मिलने से राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।

उपाय: शमी वृक्ष के समक्ष तिल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी।

लव: लव पार्टनर आपकी सफलताओं में संबल बनेगा।

धन: व्यावसायिक लाभ अच्छा होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा, सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या पेशेवर यात्रा सफल रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।

धन: धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। निवेश से फायदा होगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान संतुलित रखें।

उपाय: मंदिर में नारियल अर्पित करें।





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