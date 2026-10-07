Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 08 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 08 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

व्‍यापार: व्यापार में नए सौदे मिलने से लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।

धन: धन की स्थिति सुधरेगी, निवेश कर सकते हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें, विवाद टालें।

व्‍यापार: व्यापार में सोच-समझकर पूंजी लगाएं।

लव: परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

धन: अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे।

व्‍यापार: व्यापार में विवेक से फैसले लें, मुनाफा होगा।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: श्री गणेश महाराज को दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापार में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ देगा।

लव: परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा हो सकती है।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सुपाच्य भोजन लें।

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और माता का आशीर्वाद लें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक मामलों में दिन बेहद शुभ है।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें और माथे पर रोली या केसर का तिलक लगाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।

व्‍यापार: व्यापार में जोखिमभरे फैसलों से बचें।

लव: परिवार में शांति और सामंजस्य रहेगा।

धन: आवक और जावक का संतुलन बनाएं।

स्‍‍वास्‍थ्‍य: मानसिक थकान से बचें, विश्राम करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें और किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे।

व्‍यापार: व्यापार में साझेदारी से बड़ा फायदा होगा।

लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: वित्तीय पक्ष काफी मजबूत रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, प्रसन्न रहें।

उपाय: देवी लक्ष्मी के मंदिर में दीपक जलाएं और किसी छोटी कन्या को फल या मिठाई दें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को मात देंगे।

व्‍यापार: व्यापार में प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ हो सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: तनाव से दूर रहें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्‍यापार: व्यापार में प्रगति होगी, योजनाएं फलेंगी।

लव: संतान की ओर से खुशी मिलेगी।

धन: आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: उत्साह बना रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, योजना बनाएं।

व्‍यापार: व्यापार में सावधानी से निर्णय लें।

लव: परिवार में बड़ों की राय जरूर लें।

धन: अनावश्यक व्यय पर लगाम लगाएं।

स्‍वास्‍थ्‍य: शरीर में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमत्ता से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।

व्‍यापार: व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं।

लव: मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्‍‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: वाणी और व्यवहार से लाभ होगा।

व्‍यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

लव: परिवार में मांगलिक आयोजन की संभावना।

धन: बचत के प्रयास सफल रहेंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और किसी मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं।





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