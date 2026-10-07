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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 08 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (10:32 IST)
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मेष (Aries)
Today 08 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
व्‍यापार: व्यापार में नए सौदे मिलने से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।
धन: धन की स्थिति सुधरेगी, निवेश कर सकते हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें, विवाद टालें।
व्‍यापार: व्यापार में सोच-समझकर पूंजी लगाएं।
लव: परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।
धन: अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे।
व्‍यापार: व्यापार में विवेक से फैसले लें, मुनाफा होगा।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: श्री गणेश महाराज को दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
व्‍यापार: व्यापार में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ देगा।
लव: परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा हो सकती है।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सुपाच्य भोजन लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और माता का आशीर्वाद लें।
 
सिंह (Leo)
करियर: करियर में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा।
व्‍यापार: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक मामलों में दिन बेहद शुभ है।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें और माथे पर रोली या केसर का तिलक लगाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।
व्‍यापार: व्यापार में जोखिमभरे फैसलों से बचें।
लव: परिवार में शांति और सामंजस्य रहेगा।
धन: आवक और जावक का संतुलन बनाएं।
स्‍‍वास्‍थ्‍य: मानसिक थकान से बचें, विश्राम करें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें और किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे।
व्‍यापार: व्यापार में साझेदारी से बड़ा फायदा होगा।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: वित्तीय पक्ष काफी मजबूत रहेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, प्रसन्न रहें।
उपाय: देवी लक्ष्मी के मंदिर में दीपक जलाएं और किसी छोटी कन्या को फल या मिठाई दें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को मात देंगे।
व्‍यापार: व्यापार में प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ हो सकते हैं।
लव: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: तनाव से दूर रहें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है।
व्‍यापार: व्यापार में प्रगति होगी, योजनाएं फलेंगी।
लव: संतान की ओर से खुशी मिलेगी।
धन: आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: उत्साह बना रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, योजना बनाएं।
व्‍यापार: व्यापार में सावधानी से निर्णय लें।
लव: परिवार में बड़ों की राय जरूर लें।
धन: अनावश्यक व्यय पर लगाम लगाएं।
स्‍वास्‍थ्‍य: शरीर में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: बुद्धिमत्ता से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
व्‍यापार: व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं।
लव: मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्‍‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: वाणी और व्यवहार से लाभ होगा।
व्‍यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे।
लव: परिवार में मांगलिक आयोजन की संभावना।
धन: बचत के प्रयास सफल रहेंगे।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और किसी मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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