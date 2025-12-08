सोमवार, 16 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 09 December horoscope in Hindi 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 09 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 09 December 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 09 December 2025 : करियर: नौकरीपेशा लोग आज कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें। 
लव: पारिवारिक जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, पर जल्दबाज़ी में वित्तीय निर्णय न लें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को गुड़ मिलाकर दूध अर्पित करें।ALSO READ: Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कर्मचारियों की लापरवाही से ऑफिस के प्रोजेक्ट के कार्य में देरी हो सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें।
धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें।
उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: प्यार की खोज आज खत्म होगी। 
धन: कारोबारियों की आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं।
लव: परिजनों से बनाकर चलें। वैवाहिक जीवन में खुशियों की बरसात होगी।
धन: आज खर्च को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। 
स्वास्थ्य: खान-पान में सुधार करें।
उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: विद्यार्थियों की शिक्षा क्षेत्र में और कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी।
लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। प्रेम स्नेह के मामलों में गति आएगी।
धन: कारोबार में योजनानुरूप आगे बढ़ने से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत और लगन से कार्य बनाए रखेंगे।
लव: प्रेम जीवन में आलोचना करने से बचें। 
धन: अपनी व्यावहारिक बुद्धि से वित्तीय लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी हल्के मुद्दे हो सकते हैं। हल्का और संतुलित आहार लें।
उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कारोबार कर रहे लोगों को साझेदारी में लाभ होने के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। 
धन: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। आय में वृद्धि के योग हैं। 
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: नौकरीपेशा आज जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।
लव: रिश्तों में तीव्रता रहेगी। सार्थक बातचीत से हल करें। 
धन: अचानक धनलाभ के योग हैं, लेकिन ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: तनाव और क्रोध से बचें। 
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: छात्रों को साहस और उत्साह बढ़त पर रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। 
धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। 
स्वास्थ्य: उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर अपनी ईमानदारी से मजबूत पकड़ बनाएंगे। 
लव: अपने पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें।
धन: आत्मविश्वास उच्च रहेगा, धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: छात्र नवीन करियर बनाने पर विचार करेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीबों को कंबल या भोजन दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: छात्र करियर बनाने का लक्ष्य सहजता से हासिल करेंगे।
लव: अतिभावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखें।
धन: अधिक धन व्यय या अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें।
स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य बेहतर होगा।
उपाय: अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं।ALSO READ: Mangal Gochar: मंगल का धनु में गोचर, 12 राशियों राशिफल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 मार्च, 2026)Today 16 March 2026 horoscope in Hindi : आज 16 मार्च 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

16 March Birthday: आपको 16 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 March Birthday: आपको 16 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!16 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 16 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026)Today 15 March 2026 horoscope in Hindi : आज 15 मार्च 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

15 March Birthday: आपको 15 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 March Birthday: आपको 15 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com