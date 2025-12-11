गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (15:27 IST)

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

आकाशीय रिकॉर्ड विद्या
Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।
 
पूर्व में थियोसोफी सोसायटी इस तरह की विद्या के प्रचार का माध्यम बनी। हालांकि भारत में इसे प्रारब्ध कर्म का लेखा-जोखा माना जाता है। थियोसोफी में वर्णित एक रहस्यमय, अभौतिक संग्रह है, जिसमें ब्रह्मांड में घटित हर विचार, शब्द, भावना और घटना का रिकॉर्ड दर्ज होता है- अतीत, वर्तमान और भविष्य का। इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय पुस्तकालय माना जाता है, जो "आकाश" (ईथर/सूक्ष्म स्थान) में मौजूद है और आत्माओं या कुछ विशेष माध्यमों द्वारा पढ़ाया जा सकता है, ताकि जीवन के गहरे रहस्यों और पिछले जन्मों के ज्ञान को समझ कर वर्तमान जन्म को सुधारा जा सकें। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई रोग है, समस्या है या कोई अन्य दुख: है तो उसकी जड़े आपके पूर्व के कर्मों में छुपी है। इसी प्रकार आपको इस जन्म में जो भी माता पिता, भाई बहन मिले हैं या आपको अपना जीवनसाथी मिला है तो उसमें भी कार्य एवं कारण की श्रृंखला के साथ ही आपके विचार ने गहराई से काम किया है।
 
आकाशीय रिकॉर्ड क्या है: यह सभी घटनाओं, विचारों और भावनाओं का एक ऊर्जावान रिकॉर्ड है, जो अस्तित्व के सूक्ष्म स्तर पर संग्रहीत है। आकाशीय रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड की 'ब्लैक बॉक्स' रिकॉर्डिंग की तरह हैं, जो हर चीज को संग्रहीत करती हैं और कुछ खास लोगों को इसे देखने की क्षमता होती है।
 
आकाशीय रिकॉर्ड कैसे काम करता है: ऐसा माना जाता है कि यह एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है, जहाँ हर आत्मा और हर घटना का विवरण दर्ज है, जिसे कुछ लोग पढ़ सकते हैं। यह कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि एक गैर-भौतिक आयाम है जहाँ सभी अस्तित्व की जानकारी ऊर्जा के रूप में दर्ज है।
 
इसमें क्या जानकारी दर्ज होती है?
माना जाता है कि यह रिकॉर्ड हर प्राणी, हर घटना, और हर विचार का एक विस्तृत सचित्र इतिहास रखता है:
अतीत: समय की शुरुआत से लेकर अब तक घटी हर घटना, हर कार्य और हर भावना का रिकॉर्ड।
वर्तमान: आपके वर्तमान जीवन के पैटर्न, संबंध और चुनौतियों की जड़ें।
भविष्य: आपकी वर्तमान दिशा के आधार पर भविष्य की संभावित संभावनाएं (यह भविष्य को तय नहीं करता, बल्कि संभावनाएँ दिखाता है)।
आत्मा का इतिहास: आपके आत्मा का मूल, पिछले जन्मों के चुनाव, सबक और कर्म संबंधी समझौते।
 
आकाशीय रिकॉर्ड तक कैसे पहुंच सकते हैं: कुछ आध्यात्मिक लोग, जैसे कि माध्यम, इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं और अपने या दूसरों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पिछले जन्मों के सबक और कर्मों की जानकारी भी शामिल है। इस रिकॉर्ड तक पहुँचने के लिए विशेष तकनीकों और आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे कि गहन ध्यान, विशिष्ट प्रार्थना, या चेतना की उच्च अवस्था।
 
रिकॉर्ड को कैसे करते हैं डिकोड: रिकॉर्ड से मिली जानकारी अक्सर प्रतीकात्मक या ऊर्जा भाषा में होती है, जिसकी सही व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शन और अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा वही लोग कर पाने में सक्षम हैं जो इसी विद्या में काम करते रहते हैं। 
 
क्या है इसका लाभ लाभ: इन्हें पढ़कर व्यक्ति अपने जीवन के अनदेखे प्रभावों, नकारात्मक बंधनों (जैसे श्राप, कसम, वादे, हिसाब किताब, लेन देन), और जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है।
 
कहां आई ये अवधारणा: यह थियोसोफी और विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है, जो हर चीज के ऊर्जावान रिकॉर्ड के रूप में इसे देखती है। आकाशीय रिकॉर्ड की अवधारणा को 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी गूढ़ विज्ञान में प्रमुखता मिली, खासकर थियोसोफिकल सोसायटी के माध्यम से, जिसकी स्थापना भारत में भी हुई थी। थियोसोफिस्टों ने प्राचीन भारतीय 'आकाश' की अवधारणा को लिया और इसे एक सार्वभौमिक 'मेमोरी बैंक' के रूप में व्यवस्थित किया, जिसे उन्होंने 'आकाशीय रिकॉर्ड' नाम दिया।
 
आकाशीय रिकॉर्ड विद्या की जड़ें वास्तव में प्राचीन भारतीय दर्शन और गूढ़ विज्ञान में निहित हैं, हालाँकि इसे 'आकाशीय रिकॉर्ड्स' नाम आधुनिक युग में पश्चिमी गूढ़वादियों और थियोसोफिस्टों द्वारा दिया गया। प्राचीन ऋषि और योगी अति-चेतना या समाधि की अवस्था में पहुँचकर इस 'आकाश' से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। वेदों के एक भाग को 'श्रुति' (वह जो सुना गया है) इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों ने ये मंत्र किसी इंसान से नहीं सीखे, बल्कि उन्हें आकाश में सुना या उस सार्वभौमिक ज्ञान से प्राप्त किया था। योग दर्शन में माना जाता है कि हर अनुभव, विचार और कार्य आत्मा पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ता है, जिसे संस्कार कहते हैं। यही संस्कार भविष्य के कर्मों को निर्धारित करते हैं। ये संस्कार ही एक तरह से आत्मा के व्यक्तिगत 'आकाशीय रिकॉर्ड' होते हैं।
 
आज के दौर में, भारत और दुनिया भर में, इस विद्या को पिछले जन्मों की समस्याओं को ठीक करने, कर्म संबंधी पैटर्न को समझने, और आध्यात्मिक विकास के लिए एक तकनीक या रीडिंग मोडैलिटी के रूप में सिखाया और अभ्यास किया जाता है।
 
इस विद्या का उद्देश्य क्या है?
लोग इस विद्या का उपयोग निम्नलिखित कारणों से करते हैं:-
आत्म-जागरूकता: जीवन के बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को समझना।
कर्म संबंधी स्पष्टता: कर्मिक संबंधों और पिछले जन्मों के प्रभावों को जानना।
जीवन उद्देश्य: आत्मा के वास्तविक उद्देश्य और दिशा को पहचानना।
उपचार: अतीत के भावनात्मक या ऊर्जावान निशानों (इम्प्रिंट्स) को ठीक करना।
 
संक्षेप में, आकाशीय रिकॉर्ड विद्या वह आध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा के सबसे गहरे सत्य और ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना से जुड़ने में मदद करता है ताकि वह जीवन को अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ जी सके।
Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समय

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समयMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की राशि में मंगल का शुभाशुभ परिणाम होता है। जिन राशियों को वक्री बृहस्पति के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। मंगल ग्रह उन राशियों को कुछ समय के लिए राहत देकर एक शानदार समय की शुरुआत करेगा। जानिए कि वे कौनसी 5 राशियां हैं जिनका राशिफल बताया जा रहा है।

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारी

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारीDecember 2025 Vrat and Tyohar: दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत और त्योहारों से भरा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस माह में मार्गशीर्ष (अगहन) और पौष माह का प्रभाव रहता है। आइ ए यहां जानते हैं दिसंबर 2025 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची और उनकी विशेष जानकारी...

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथाहिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद वर्ष के दसवें महीने पौष का प्रारंभ होता है। इस बार यह मास 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से शुरू हो गया है। आइये जानते हैं इस माह के नामकरण, महत्व, पूजा, ऋतु, व्रत एवं त्योहार के साथ ही पौराणिक कथा।

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषण

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषणYogi Adityanath PM: योगी आदित्यनाथ की कुंडली (जन्म कुंडली) का विश्लेषण उनके जन्म विवरण पर आधारित होता है। ज्योतिषीय गणना के लिए, उनके जन्म की तारीख और स्थान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन सटीक जन्म समय पर ज्योतिषियों में मतभेद हैं। हालांकि प्राप्त कुंडली के आधार पर लाल किताब की ज्योतिष विद्या के अनुसार उनके जन्म ग्रहों, दशा, महादशा और गोचर के ग्रहों में ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं कि आने वाले समय में में देश की सत्ता के शीर्ष पर होंगे। हो सकता है कि वे प्रधानमंत्री बने या फिर गृहमंत्री। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या यह संभव है? चलिए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार कि क्या कहते हैं उनके ग्रह गोचर और राजयोग।

Budh Gochar: वृश्‍चिक राशि में बुध का गोचर, 6 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

Budh Gochar: वृश्‍चिक राशि में बुध का गोचर, 6 राशियों को होगा जबरदस्त फायदाDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से मंगल की राशि वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर किया है। बुध इस गोचर के परिणाम स्वरूप 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि भी तो नहीं है इसमें।

Saphala Ekadashi Benefits: सफला एकादशी व्रत का महत्व और 5 फायदे

Saphala Ekadashi Benefits: सफला एकादशी व्रत का महत्व और 5 फायदेSaphala Ekadashi: इस बार 15 दिसंबर 2025, सोमवार को पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम के अनुरूप, यह एकादशी अपने भक्तों को सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025)Today 11 December horoscope in Hindi 2025 :11 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

11 December Birthday: आपको 11 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 December Birthday: आपको 11 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 11 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
