शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (13:02 IST)

बुध गोचर: 3 राशियों के लिए किस्मत चमकाएगा ग्रहों का राजकुमार

Mercury Direct Transit in Scorpio
6 दिसंबर से बुध ग्रह ने मंगल की राशि वृश्‍चिक में गोचर किया है। यहां वे 29 दिसंबर तक रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों को अचानक से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। यदि कुंडली में बुध ग्रह शुभ है तो करियर और व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। जानिए किन चार राशियों के लिए यह गोचर सबसे अधिक भाग्यशाली साबित होगा।
 
1. मिथुन राशि (Mithun Rashi)– सफलता और आर्थिक लाभ
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यधिक सकारात्मक रहने वाला है।
सफलता की गारंटी: आपके लंबे समय से अटके हुए किसी महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
आर्थिक मजबूती: आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, और व्यापार में कोई बड़ी डील पक्की होने के योग हैं।
पारिवारिक सहयोग: आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी।
यात्रा योग: करियर या व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्रा पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं।
 
2. कन्या राशि (Kanya Rashi)– करियर में उछाल और बचत
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का यह गोचर भाग्यशाली साबित होगा, खासकर पेशेवर मोर्चे पर।
नौकरी और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को जबरदस्त सफलता मिलेगी और नए काम की शुरुआत के लिए समय उत्तम है। व्यापार में भी आप खूब लाभ कमाएंगे।
कानूनी मामलों से मुक्ति: कोर्ट-कचहरी से संबंधित पुराने मामलों से छुटकारा मिलने के योग हैं।
मजबूत बचत: इस अवधि में आप बचत करने और अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में कामयाब रहेंगे।
 
3. मकर राशि (Makar Rashi)– कर्ज मुक्ति और प्रतियोगी परीक्षा में जीत
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर फायदेमंद और शुभ परिणाम लेकर आएगा।
कर्ज और वित्त: यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।
करियर ग्रोथ: बिजनेस या करियर में आपको जबरदस्त फायदा होगा। यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा।
शिक्षा और संबंध: प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। साथ ही, नए दोस्त बनेंगे जो भविष्य में सहायक होंगे।
 
4. कुंभ राशि (Kumbh Rashi) – मान-प्रतिष्ठा और नई नौकरी
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर बेहद शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
पेशेवर उन्नति: आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी और व्यापार में अच्छी कमाई के अवसर बनेंगे।
सामाजिक सम्मान: आपकी मान-प्रतिष्ठा और सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी।
