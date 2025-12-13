शनिवार, 13 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. A flock of birds on the dome of the Jagannath Temple
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (12:34 IST)

Jagannath puri video: जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का झुंड, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना?

Jagannath Puri
Jagannath Puri: यह खबर वास्तव में कल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद पर, जहां नीलचक्र स्थापित है, पक्षियों का झुंड देखा गया था। इसे लेकर तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर चीलों के चक्कर लगाते हुए दिखाई देने का दृश्य सोशल मीडिया पर कई सवालों को खड़ा कर रहा है।
दुर्लभ घटना:
यह घटना इसलिए असाधारण मानी जाती है क्योंकि सामान्यतः नीलचक्र के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता है और न ही उस पर मंडराता है। यह एक दुर्लभ दृश्य है। इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर के पास जमा हो गए थे। यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है जिसने निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।
 
क्या भविष्य मालिका में है इसका उल्लेख?
इस घटना ने सदियों से चली आ रही मान्यताओं, शकुन-अपशकुन की परंपरा, और नीलचक्र के रहस्य को लेकर लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है। भविष्य मालिका में जगन्नाथ पुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। भविष्‍य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के आसपास जो भी घटना घटती है वह भविष्‍य की शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत करती है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OHTV News (@ohtv.news)

पहले भी घटी थी इसी तरह की दर्लभ घटना:
उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे भक्तों में खलबली मच गई। स्थानीय लोगों और ज्योतिषियों ने इसे बड़ा अपशकुन माना, जो भविष्य में किसी अनहोनी या संकट का संकेत हो सकता है। इसके बाद ही 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ। 
 
इसी प्रकार मंदिर के उत्तर द्वार पर बड़ी संख्या में अचानक से पक्षियों का झुंड देखा गया जो कि असामान्य घटना थी। इसी के साथ स्नान पूर्णिमा के दिन मंदिर के वरिष्ठ सेवक (रसोइया) जगन्नाथ दीक्षित की हत्या का दुखद मामला सामने आया। इसके बाद ही अहमदाबाद प्लैन हादसा हुआ। 
 
मंदिर प्रशासन ने इस घटना के अशुभ घटना के होने को नकारा: 
मीडिया खबरों के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि यह पूरी तरह एक स्वाभाविक घटना है और इसका किसी तरह की भविष्यवाणी या धार्मिक संकेत से संबंध नहीं है। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक खुले वातावरण, समुद्र के नजदीकी क्षेत्र और प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से इस तरह के पक्षियों का दिखना सामान्य है। कई श्रद्धालु इस दृश्य को मंदिर की दिव्यता से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विशेषज्ञ इसे सिर्फ प्रकृति का सामान्य व्यवहार मान रहे हैं।
 
जगन्नाथ पुरी से जुड़ी अन्य खबरें:
1. रत्न भंडार का स्थानांतरण: 12वीं शताब्दी के कीमती हीरे-जवाहरात और भगवान जगन्नाथ के आभूषणों को मरम्मत के बाद, मूल रत्न भंडार में वापस स्थानांतरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ समय के लिए दर्शन व्यवस्था अस्थायी रूप से बंद भी की गई थी।
 
2. मोबाइल फोन पर पाबंदी: पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने अधिकारियों और सेवकों के लिए मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है।
 
3. विवादास्पद वीडियो पर माफी: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़े अपने विवादास्पद वीडियो को डिलीट कर दिया है और बिना शर्त माफी मांगी है।
 
4. दर्शन: मंदिर में दर्शन को आसान बनाने के लिए, नए साल (1 जनवरी, 2025) से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था लागू करने की योजना है।
 
5. रथ का पहिया: यह खबर भी आई थी कि भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया संसद में स्थापित करने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने रखा है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

Jagannath puri video: जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का झुंड, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना?

Jagannath puri video: जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का झुंड, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना?Jagannath Puri: यह खबर वास्तव में कल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद पर, जहां नीलचक्र स्थापित है, पक्षियों का झुंड देखा गया था। इसे लेकर तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर चीलों के चक्कर लगाते हुए दिखाई देने का दृश्य सोशल मीडिया पर कई सवालों को खड़ा कर रहा है।

शनि ग्रह की शांति के लिए मंत्र एवं उपाय

शनि ग्रह की शांति के लिए मंत्र एवं उपायShani grah dosh remedies: शनि ग्रह की शांति के लिए कई मंत्र और उपाय बताए गए हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। शनि का प्रभाव जीवन में चुनौतियां और कष्ट ला सकता है, लेकिन यदि शनि ग्रह की उपासना सही ढंग से की जाए तो उसकी शांति प्राप्त की जा सकती है।

Numerology Predictions December 2025: दिसंबर 2025 अंक ज्योतिष: किसका खुलेगा किस्मत का ताला! जानें करियर, धन और प्रेम का हाल (15 से 21 दिसंबर)

Numerology Predictions December 2025: दिसंबर 2025 अंक ज्योतिष: किसका खुलेगा किस्मत का ताला! जानें करियर, धन और प्रेम का हाल (15 से 21 दिसंबर)Weekly Numerology Horoscope December 2025 : इस सप्ताह आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज रहेगी। आपको कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। आपका कोई रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। निवेश से लाभ हो सकता हैं। रिश्तों में अहंकार कम करने से रिश्ते मजबूत होंगे। रक्तचाप को नियंत्रित रखें।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 13 December 2025 : आज 13 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com