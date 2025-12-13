Jagannath puri video: जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का झुंड, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना?

Jagannath Puri: यह खबर वास्तव में कल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद पर, जहां नीलचक्र स्थापित है, पक्षियों का झुंड देखा गया था। इसे लेकर तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर चीलों के चक्कर लगाते हुए दिखाई देने का दृश्य सोशल मीडिया पर कई सवालों को खड़ा कर रहा है।

दुर्लभ घटना:

यह घटना इसलिए असाधारण मानी जाती है क्योंकि सामान्यतः नीलचक्र के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता है और न ही उस पर मंडराता है। यह एक दुर्लभ दृश्य है। इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर के पास जमा हो गए थे। यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है जिसने निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

क्या भविष्य मालिका में है इसका उल्लेख?

इस घटना ने सदियों से चली आ रही मान्यताओं, शकुन-अपशकुन की परंपरा, और नीलचक्र के रहस्य को लेकर लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है। भविष्य मालिका में जगन्नाथ पुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। भविष्‍य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के आसपास जो भी घटना घटती है वह भविष्‍य की शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत करती है।

उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे भक्तों में खलबली मच गई। स्थानीय लोगों और ज्योतिषियों ने इसे बड़ा अपशकुन माना, जो भविष्य में किसी अनहोनी या संकट का संकेत हो सकता है। इसके बाद ही 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ।

इसी प्रकार मंदिर के उत्तर द्वार पर बड़ी संख्या में अचानक से पक्षियों का झुंड देखा गया जो कि असामान्य घटना थी। इसी के साथ स्नान पूर्णिमा के दिन मंदिर के वरिष्ठ सेवक (रसोइया) जगन्नाथ दीक्षित की हत्या का दुखद मामला सामने आया। इसके बाद ही अहमदाबाद प्लैन हादसा हुआ।

मंदिर प्रशासन ने इस घटना के अशुभ घटना के होने को नकारा: मीडिया खबरों के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि यह पूरी तरह एक स्वाभाविक घटना है और इसका किसी तरह की भविष्यवाणी या धार्मिक संकेत से संबंध नहीं है। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक खुले वातावरण, समुद्र के नजदीकी क्षेत्र और प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से इस तरह के पक्षियों का दिखना सामान्य है। कई श्रद्धालु इस दृश्य को मंदिर की दिव्यता से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विशेषज्ञ इसे सिर्फ प्रकृति का सामान्य व्यवहार मान रहे हैं।

जगन्नाथ पुरी से जुड़ी अन्य खबरें: 1. रत्न भंडार का स्थानांतरण: 12वीं शताब्दी के कीमती हीरे-जवाहरात और भगवान जगन्नाथ के आभूषणों को मरम्मत के बाद, मूल रत्न भंडार में वापस स्थानांतरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ समय के लिए दर्शन व्यवस्था अस्थायी रूप से बंद भी की गई थी।

2. मोबाइल फोन पर पाबंदी: पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने अधिकारियों और सेवकों के लिए मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है।

3. विवादास्पद वीडियो पर माफी: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़े अपने विवादास्पद वीडियो को डिलीट कर दिया है और बिना शर्त माफी मांगी है।

4. दर्शन: मंदिर में दर्शन को आसान बनाने के लिए, नए साल (1 जनवरी, 2025) से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था लागू करने की योजना है।