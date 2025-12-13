शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (17:37 IST)

वार्षिक राशिफल 2026: गुरु-शनि का महासंयोग बनाएगा राजयोग, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार

शनि गोचर 2026
Saturn and Jupiter transit 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, वर्ष 2026 एक स्वर्णिम दौर की शुरुआत करने जा रहा है। इस साल ग्रहों के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह देवगुरु बृहस्पति और कर्मफल दाता शनि- एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करेंगे। यह दुर्लभ और शुभ संयोग कुछ खास राशियों के भाग्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह वर्ष केवल गुरु-शनि के गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि हंस महापुरुष राजयोग, बुधादित्य, महालक्ष्मी और गजकेसरी योग जैसे चार अन्य शुभ योग भी बनेंगे, जो जातकों के जीवन में मान-सम्मान, स्थिरता और वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करेंगे। आइए जानते हैं, किन राशियों के सितारे 2026 में बुलंदियों पर होंगे। 
 
वृषभ राशि: स्थिरता और महालक्ष्मी का आशीर्वाद
प्रभाव: वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह साल आपके जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता और सुख लेकर आ रहा है।
शनि की कृपा: शनि की मजबूत स्थिति और महालक्ष्मी योग का बनना आपके लिए अत्यंत शुभ है। यदि आप कड़ी मेहनत और अनुशासन को अपनाते हैं, तो शनि की विशेष कृपा मिलेगी।
करियर और धन: करियर में ऊंचा मुकाम हासिल होगा और वित्तीय लाभ के प्रबल योग बनेंगे।
सकारात्मक परिणाम: आपकी कार्यक्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी, जिससे कारोबार, धन और रिश्तों में असाधारण मजबूती आएगी।
 
मिथुन राशि: लक्ष्यों की प्राप्ति और आर्थिक मजबूती
प्रभाव: मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 शानदार रहने वाला है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सफलता आपका इंतजार कर रही है।
शुभ योगों का प्रभाव: देवगुरु बृहस्पति का शुभ गोचर और अन्य राजयोगों का निर्माण आपके पक्ष में होगा।
संपूर्ण प्रगति: रोजगार, करियर, कारोबार, शिक्षा और सेहत हर लिहाज़ से यह साल शुभ फल देगा।
सफलता: आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में निर्णायक मजबूती आएगी।
 
कर्क राशि: गजकेसरी योग और संपत्ति में इजाफा
प्रभाव: कर्क राशि के लिए 2026 सर्वश्रेष्ठ सालों में से एक साबित हो सकता है। यह साल विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से चमक उठेगा।
गुरु का प्रवेश: जून 2026 में गुरु का आपकी राशि (कर्क, जो गुरु की उच्च राशि है) में अतिचारी प्रवेश होगा।
गजकेसरी योग: गुरु के इस गोचर से गजकेसरी जैसा अत्यंत शुभ योग बनेगा, जो तरक्की दिलाने वाला सिद्ध होगा।
धन और सुख: आर्थिक लाभ और संपत्ति में अच्छा खासा इजाफा होगा। पूरे साल पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी।
 
तुला राशि: विवाह के योग और धन लाभ
प्रभाव: तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहतरीन और नए अवसरों से भरा रहेगा।
वरदान स्वरूप गोचर: मीन राशि में शनि का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, जिससे आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी।
व्यक्तिगत जीवन: अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे।
लक्ष्यों की पूर्ति: आपकी कोई बड़ी योजना कामयाब होगी।
वित्तीय सफलता: आप धन अर्जित करने के मामले में सबसे आगे दिखाई देंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बुलंद होगी।
 
