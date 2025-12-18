गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

19 December Birthday: आपको 19 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Birthday 19 December 2025
19 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: नववर्ष 2026 में होंगे दो ग्रहण, जानिए कौन सा ग्रहण कब होगा!
 
आपका जन्मदिन: 19 दिसंबर
 
दिनांक 19 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
 
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
 
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
करियर: नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं।पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी। 
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। 
 
परिवार: यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
अंकिता लोखंडे जैन (Ankita Lokhande Jain): भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में काम करती हैं।
 
रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting): ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी एवं कप्तान।
 
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (Pratibha Devi Singh Patil): भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति।
 
मार्टिन लूथर (Martin Luther King): सीनियर मानवाधिकारों के लिए आजिवन संघर्ष करने वाले अमेरिकि नेता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: अंतरिक्ष की बदलती चाल: क्या अतिचारी गुरु 2026 में लाएंगे वैश्विक महासंकट?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 दिसंबर, 2025)

Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछ

Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछJupiter's transit in Cancer in 2026: साल 2026 में बृहस्पति का 3 राशियों में रहेंगे। साल 2026 की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद वे 2 जून 2026 से मिथुन से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु के कर्क में गोचर से विपरीत राजयोग बनेगा। कर्क में रहकर बृहस्पति देव वृश्‍चिक, मकर और मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे।

December 2025 Horoscope: 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगी सफलता?

December 2025 Horoscope: 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगी सफलता?Weekly Predictions 15th to 21st December 2025: दिसंबर 2025 का तीसरा सप्ताह, यानी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025, साल के अंत से ठीक पहले का एक महत्वपूर्ण समय है। यह वह अवधि है जब प्रमुख ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ेगा...

Shani Gochar 2026: शनि की मार्गी चाल से 5 राशियों को मिलेगा वर्ष 2026 में सरप्राइज

Shani Gochar 2026: शनि की मार्गी चाल से 5 राशियों को मिलेगा वर्ष 2026 में सरप्राइजShani Margi 2026: 28 नवंबर 2026 से ही शनिदेव मीन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि की मार्गी चाल से कई लोगों की हालत में सुधार होगा और कुछ जातकों को संभलकर रहना होगा। हालांकि 5 ऐसी राशियां हैं जिन्हें यदि कर्म अच्छे हुए तो शनि महाराज सरक्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। आओ जानते हैं कि क्या है वो सरप्राइज गिफ्‍ट।

Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवन

Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवनEffective Remedies for Karmas: खरमास, जिसे हिंदी पंचांग के अनुसार मध्यान्ह काल भी कहा जाता है, हर साल दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। यह समय विशेष रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ जुड़ा होता है, और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव स्थायी होता है। यहां जानें खरमास में क्या करें और क्या नहीं करें:

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

और भी वीडियो देखें

19 December Birthday: आपको 19 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 December Birthday: आपको 19 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 दिसंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 दिसंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 19 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 दिसंबर, 2025 का विशेष...

Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्या

Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्याInauspicious Effect of Saturn: ज्योतिष अनुसार शनि दु:ख के स्वामी भी है अत: शनि के शुभ होने पर व्यक्ति सुखी और अशुभ होने पर सदैव दु:खी व चिंतित रहता है। शुभ शनि अपनी साढ़ेसाती व ढैय्या में जातक को आशातीत लाभ प्रदान करते हैं वहीं अशुभ शनि अपनी साढ़ेसाती व ढैय्या में जातक को घोर व असहनीय कष्ट देते हैं।

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?Adhik Maas 2026: हिन्दू शास्त्रों में 'अधिकमास' को बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए 'अधिकमास' को 'पुरुषोत्तम मास' भी कहा जाता है। 'पुरुषोत्तम मास' अर्थात् भगवान पुरुषोत्तम का मास। शास्त्रों के अनुसार 'अधिकमास' में व्रत पारायण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा का बहुत पुण्यप्रद होती है...

नववर्ष 2026 में होंगे दो ग्रहण, जानिए कौन सा ग्रहण कब होगा!

नववर्ष 2026 में होंगे दो ग्रहण, जानिए कौन सा ग्रहण कब होगा!हिन्दू परंपरा में ग्रहण का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा आप सभी को विदित है ग्रहण दो प्रकार के होते हैं- सूर्यग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्यग्रहण एवं चंद्र ग्रहण भी मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं- खग्रास और खंडग्रास। जब ग्रहण पूर्णरूपेण दृश्यमान होता है तो उसे 'खग्रास' एवं जब ग्रहण कुछ मात्रा में दृश्यमान होता है तब उसे 'खंडग्रास' कहा जाता है,
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com