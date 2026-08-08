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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 11 August 2026 (07:03 IST)

11 August Birthday: आपको 11 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 August Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (17:59 IST)
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11 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
दिनांक 11 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा, इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। ग्यारह की संख्या आपस में मिलकर दो होती है इस तरह आपका मूलांक दो होगा। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख दर्द से परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं।
 
आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता। चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29
शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92
शुभ वर्ष : 2029, 2036, 2038, 2047, 2056 
 
ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव
शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी। 
सेहत और परिवार: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी। 
 
आज की सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें। लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

वायोला डेविस (Viola Davis): ऑस्कर, एमी, और टोनी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेत्री।
जैकलिन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez): प्रसिद्ध अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स।
हल्क होगन (Hulk Hogan): WWE के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और दिग्गज रेसलर।
क्रिस हेम्सवर्थ (Chris Hemsworth): विश्व प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई/हॉलीवुड अभिनेता।
सुनील शेट्टी (Suniel Shetty): भारत के प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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