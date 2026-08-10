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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 10 August 2026 (16:32 IST)

हरियाली अमावस्या 2026: इस दिन कब करें पूजा? जानिए शुभ मुहूर्त, 5 मंत्र और 7 खास उपाय

hariyali amavasya kab hai puja muhurat samaya
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 10 Aug 2026 (16:44 IST)
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सावन का पवित्र महीना और उस पर अमावस्या की पावन तिथि- यह अद्भुत संयोग प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम अवसर है। इस बार 12 अगस्त 2026, बुधवार को 'हरियाली अमावस्या' (श्रावणी अमावस्या) का पर्व बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पावन दिन से जुड़ा आध्यात्मिक महत्व, पूजा के शुभ मुहूर्त, सिद्ध मंत्र, संपूर्ण पूजन विधि और जीवन में सुख-समृद्धि लाने वाले 7 महाउपाय।

प्रकृति और पितरों की कृपा का दिन: हरियाली अमावस्या का महत्व

हरियाली अमावस्या केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति-संरक्षण और पितृ-ऋण से मुक्ति का पर्व है:
प्रकृति से जुड़ना: सावन में चारों ओर बिखरी हरियाली के बीच यह दिन हमें वृक्षों और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता जताने का संदेश देता है।
पितरों का आशीष: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार में खुशहाली का आगमन होता है।

शुभ समय एवं मुहूर्त (12 अगस्त 2026)

अमावस्या तिथि का प्रारंभ: 12 अगस्त 2026 को तड़के 01:52 बजे से
अमावस्या तिथि का समापन: 12 अगस्त 2026 को रात 23:06 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त (विशेष पूजन समय): शाम 07:08 बजे से 07:31 बजे तक
 

शिव कृपा प्राप्त करने के 5 प्रभावशाली मंत्र

  • इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का ध्यान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है:
  • सरल शिव मंत्र: ॐ नमः शिवाय या ॐ नमो भगवते रुद्राय।
  • तांत्रिक बीजोक्त मंत्र: ॐ भूः भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌। स्वः भुवः भूः ॐ॥
  • संजीवनी मंत्र: ॐ ह्रौं जूं सः। ॐ भूर्भवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनांन्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌। स्वः भुवः भूः ॐ। सः जूं ह्रौं ॐ।
  • प्रभावशाली महामृत्युंजय मंत्र: ॐ ह्रौं जूं सः। ॐ भूः भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌। स्वः भुवः भूः ॐ। सः जूं ह्रौं ॐ॥
  • वेदोक्त महामृत्युंजय मंत्र: त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌॥

हरियाली अमावस्या की संपूर्ण पूजन विधि

प्रातः स्नान व सूर्य अर्घ्य: ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। तत्पश्चात उगते सूर्यदेव को भक्तिभाव से अर्घ्य दें।
 
शिव-पार्वती एवं पीपल पूजन: भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। सुहागिन महिलाएँ माता पार्वती को सिंदूर अर्पण करें। इस दिन पीपल व तुलसी के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और मालपुए का भोग लगाने का विशेष विधान है।
 
पितृ तर्पण व दान: अपने पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण करें तथा व्रत का संकल्प लें। ब्राह्मणां व जरूरतमंदों को भोजन कराएं, सीदा (अनाज) व वस्त्र का दान दें।
 
पर्यावरण व जीव सेवा: पीपल, बरगद, नीम, तुलसी या केले का पौधा अवश्य रोपें। आटे की गोलियां बनाकर जलचरों (मछलियों) को खिलाएं तथा घर के आसपास चींटियों के लिए शक्कर मिश्रित आटा डालें।
 
सुहाग सामग्री का वितरण: सुहागिन स्त्रियाँ एक-दूसरे को हरी चूड़ियाँ, सिंदूर व बिंदी बाँटें। घर के पुरुष/युवक भी दोपहर से पूर्व सुहागिन स्त्रियों को चूड़ियाँ व मिठाइयाँ भेंट कर सौभाग्य का आशीर्वाद ले सकते हैं।
 

भाग्य संवारने वाले 7 सरल महाउपाय

पंचामृत अभिषेक: यदि आप मंदिर न जा सकें, तो घर के देवालय में ही पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर) व जल से अभिषेक करें।
 
मालपुए का महाभोग: शिवजी को खीर और मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय है। यदि यह संभव न हो, तो केवल शक्कर या घर में उपलब्ध फलाहार का भोग लगाएं।
 
सरल जल-पुष्प अर्पण: घर में जो भी सामग्री उपलब्ध हो- शुद्ध जल, कच्चा दूध, शक्कर, पुष्प और फल—उन्हें ही भाव से शिवजी को समर्पित करें।
 
ईशान कोण में दीपक: शाम के समय घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीये की बत्ती में लाल धागे (मौली) का प्रयोग करें और उसमें थोड़ी-सी केसर डाल दें।
 
चींटियों को भोजन: भाग्य में वृद्धि के लिए चींटियों को पिसी हुई चीनी मिला हुआ आटा खिलाएं।
 
पौराणिक परंपराएँ: इस पावन अवसर पर गेहूं व ज्वार की धानी खाने-खिलाने तथा पारंपरिक झूला झूलने का विशेष उत्साह रहता है।
 
मंत्र जाप व शास्त्र पाठ: शाम के समय श्रीविष्णु के सिद्ध मंत्रों का जाप करें, श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें या 'ॐ नमः शिवाय' की माला का जाप करें।
 
 
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