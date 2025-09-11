गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. baba vanga ki bhavishyavani lucky zodiac signs
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (16:17 IST)

Baba vanga ki bhavishyavani: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल के आखिरी 4 महीने इन 4 राशियों के लिए रहेंगे खास

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी
Baba vanga ki bhavishyavani: बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया की बड़ी घटनाओं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक राजनीतिक बदलावों पर आधारित होती थीं। उनकी भविष्यवाणियों का संबंध ज्योतिष या किसी विशेष राशि से नहीं था। हालांकि वर्तमान में सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर कुछ ऐसे वीडियों और लेख पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें राशिफल के बारे में भी बताया जाने लगा है। इसलिए, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के आधार पर किसी राशि के लिए भाग्य का आकलन करना सही नहीं है। हालांकि इसमें कितनी सचाई है यह हम नहीं बता सकते हैं। बाबा वेंगा के साथ ही ज्योतिष के अनुसार, साल के आखिरी 4 महीनों में कुछ राशियाँ विशेष रूप से भाग्यशाली हो सकती हैं।
 
बाबा वेंगा की 4 राशियां:-
1. वृषभ राशि: बावा वेंगा की वायरल राशिफल के अनुसार वर्ष के अंतिम 4 माह वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रहने वाले हैं। इस राशि वालों को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। ये जातक करियर और नौकरी में खूब तरक्की करेंगे। प्रेम प्रसंग भी अच्‍छा चलता रहेगा। किसी कार्य में बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है।
 
2. मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए भी वर्ष 2025 के अंतिम 4 महीने माह यानि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर शानदार रहेंगे। धन और धान्य में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में पदोन्‍नति के प्रबल योग बनेंगे। इनकम के नए स्‍त्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। 
 
3. सिंह राशि: आपके लिए वर्ष के अंतिम चार माह धनलाभ के माह रहेंगे। आप खूब पैसा कमाएंगे। विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ मिल जाए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत हो जाएगी।
 
4. कुंभ राशि: आपकी राशि के लिए भी वर्ष के अंतिम 4 माह करियर और नौकरी को लेकर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे।  जोखिम भरे कार्यों से खूब लाभ कमाएंगे।
 
ज्योतिष के अनुसार 4 राशियां:- 
1. मेष (Aries)
साल के अंतिम 4 महीने मेष राशि वालों के लिए धन और करियर में वृद्धि लेकर आएँगे। इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे।
 
2. कर्क (Cancer)
यह समय कर्क राशि वालों के लिए भाग्यशाली रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में निवेश के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है।
 
3. तुला (Libra)
तुला राशि के जातकों को इस अवधि में अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। आपके प्रयास रंग लाएंगे और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे आपकी आय में वृद्धि होगी।
 
4. मकर (Capricorn)
साल के आखिरी महीने मकर राशि वालों के लिए नए अवसरों से भरे होंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको कई मौके मिलेंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं और आपकी बचत में भी वृद्धि होगी। निवेश के लिए यह एक अच्छा समय है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?श्राद्ध पक्ष 2025: तिथि, महत्व और करने योग्य कार्य

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातेंpitr paksh ke dauraan kya karen: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते...

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा है

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा हैcan ladies perform tarpanam: पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करना एक पवित्र और महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में यह कार्य पारंपरिक रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन, आधुनिक समय में यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या महिलाएं भी अपने पितरों का तर्पण कर सकती हैं? इस विषय पर धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

Weekly Prediction 15 To 21 September 2025: इस सप्ताह बनेगा गजकेसरी और लक्ष्मी नारायण योग, 7 राशियों को मिलेगा धन लाभ

Weekly Prediction 15 To 21 September 2025: इस सप्ताह बनेगा गजकेसरी और लक्ष्मी नारायण योग, 7 राशियों को मिलेगा धन लाभWeekly Prediction 15 To 21 September 2025: 15 से 21 सितंबर 2025 के बीच चंद्रमा और बृहस्पति की युति से गजकेसरी योग और शुक्र एवं बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसके बाद शुक्र और चंद्र की युति से कलात्मक योग और बुधादित्य योग भी बनेगा। यह योग अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है, जो व्यक्ति को अपार धन, सम्मान और सफलता दिलाता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और अचानक धनलाभ के योग बनते हैं। इसके योग के चलते 7 राशियां हो जाएंगी मालामाल।

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में षष्ठी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में षष्ठी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांHow to perform Shashti Shraddha: पितृ पक्ष के दौरान, प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व होता है और उस दिन उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन उसी तिथि को हुआ हो। षष्ठी तिथि का श्राद्ध भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दिन विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्ध

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्धPlanetary and Eclipse Conjunctions Year 2025: वर्ष 2025, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से कई अशुभ योगों वाला माना गया था, देश और दुनिया में कई भयानक घटनाओं का गवाह बना। इस वर्ष में ग्रहों और ग्रहणों के विशेष संयोगों को भूकंप, युद्ध, जन विद्रोह और प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं का कारण माना जा रहा है। आइए, इन घटनाओं और उनके ज्योतिषीय आधार पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं।

Impact of Lunar eclipse: चंद्र ग्रहण से नेपाल में उत्पात और अब सूर्य ग्रहण से होगा महासंग्राम

Impact of Lunar eclipse: चंद्र ग्रहण से नेपाल में उत्पात और अब सूर्य ग्रहण से होगा महासंग्रामImpact of Lunar eclipse: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 7 सितंबर को हुए चंद्र ग्रहण ने नेपाल में बड़े जन विद्रोह को जन्म दिया, जिससे वहाँ की सरकार गिर गई। अब 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत सहित दुनिया में बड़े राजनीतिक और प्राकृतिक बदलाव ला सकता है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?shraaddh karm na karane par kya hota hai: श्राद्ध कर्म हिन्दू धर्म की एक महत्वपूर्ण पितृ-परंपरा है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजा की जाती है। इसे श्रद्धा और कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है- 'अगर कोई श्राद्ध कर्म न करे तो क्या होता है'। आइए जानते हैं यहां...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com