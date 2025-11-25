मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार बांटे, गुरुद्वारे में मत्था टेका

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना के अंतर्गत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मु्ख्यमंत्री धामी ने गुरुद्वारा साहिब, रेसकोर्स (देहरादून) में मत्था टेककर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य में जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि योजना उपभोक्ताओं को जागरूक करने का सशक्त माध्यम बन रही है।

गुरुद्वारा में मत्था टेका : मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा साहिब, रेसकोर्स (देहरादून) में मत्था टेककर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर उनके प्रेरणादायी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही गुरुद्वारा परिसर में संगत की सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और भोजन प्रसाद वितरण में सहभागिता कर गुरु परंपरा के सेवा-पथ को प्रणाम किया।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala