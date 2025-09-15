हांगकांग का खिताब खोने के बाद कल चीनी मास्टर्स का अभियान शुरु करेंगे लक्ष्य, सात्विक और चिराग की नजरें चाइना मास्टर्स में सत्र के पहले खिताब पर

हांगकांग ओपन के फाइनल तक पहुंचे लक्ष्य सेन और सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मंगलवार से यहां शुरू हो रहे चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में यह लय कायम रखने उतरेंगे।पिछले दो साल में पहले बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य का सामना यहां पहले दौर में फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से होगा।अलमोड़ा के 24 वर्ष के लक्ष्य पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने के बाद से कई टूर्नामेंटों में जल्दी बाहर होते आये हैं। उन्होंने हांगकांग ओपन में यह सिलसिला तोड़ा।उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे अधिक आत्मविश्वास रखना होगा। पहले ही दिन से प्रक्रिया पर अडिग रहना होगा।’’आठवीं वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग इस सत्र में छह बार सेमीफाइनल में पहुंचे , विश्व चैम्पियनशिप में दूसरा कांस्य जीता और हांगकांग ओपन में उपविजेता रहे। एशियाई खेल चैम्पियन जोड़ी हालांकि इस सत्र में खिताब नहीं जीत सकी है । उनका सामना पहले दौर में मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा।पिछले 16 महीने में यह उनका पहला फाइनल था। सात्विक ने रविवार को कहा था ,‘‘ हम जिस तरह से खेल रहे हैं, हम जीत सकते हैं । बस खुद पर भरोसा रखने की बात है।’’पिछले सप्ताह जापान के कोडाइ नराओका को हराने वाले आयुष शेट्टी का सामना चीनी ताइपै के छठी वरीयता प्राप्त चोउ तियेन चेन से होगा।महिला एकल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू की टक्कर डेनमार्क की जूली डावाल जैकबसन से होगी। तीस वर्ष की सिंधू विश्व चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी लेकिन लाइन क्रिस्टोफरसेन से हार गई।महिला युगल में श्वेतापर्णा और रितुपर्णा पांडा की टक्कर मलेशिया की ओंग शिन यी और कारमेन तिंग से होगी। मिश्रित युगल में रोहन कपूर और शिवानी गाड्डे का सामना जापान के युइची शिमोगामी और सयाका होबारा से होगा जबकि ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की टक्कर चीन के फेंग यान झे और हुआंग डोंग पिंग से होगी।