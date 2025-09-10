iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत



Apple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

ये अब तक का सबसे पतला iPhone होने के बावजूद इसमें बैटरी और कैमरा दमदार है। इसमें पूरे दिन चलने वाली पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर दिए गए हैं। आखिर iPhone Air में ऐसा क्या है खास। भारत में इसकी बिक्री कब शुरू होगी और इसकी भारत में कीमत कितनी रहेगी।





बैटरी को लेकर Apple का कहना है कि फोन एक बार चार्ज करने पर आराम से पूरा दिन चल जाएगा। इसमें Adaptive Power Mode भी दिया गया है, जो iOS 26 के साथ बैटरी का इस्तेमाल और भी स्मार्ट तरीके से मैनेज करेगा। Apple का नया iPhone Air अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. दिखने में ये काफी स्लिम और हल्का है। iPhone Air में 6.5 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है।





इसमें 120Hz तक का एडैप्टिव रिफ्रेश रेट और ProMotion टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। साथ ही ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी है. स्क्रीन की ब्राइटनेस 3000nits तक जाती है। कैमरा की बात करें तो इस फोन में 48MP का सिंगल रियर कैमरा मिलता है, जो 2X टेलीफोटो जूम सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में कंपनी ने अपना नया और दमदार A19 Pro चिप फिट किया गया है। इसके साथ ही इसमें N1 और C1X चिप का भी सपोर्ट मिलता है। इस प्रोसेसर में 6-कोर CPU और 5-कोर GPU दिए गए हैं।

क्या रहेगी कीमत

iPhone Air को भारत में 3 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका सबसे छोटा वेरिएंट 256GB वाला है। इसकी कीमत 1,19,900 रुपए रखी गई है। इसके बाद 512GB वाला मॉडल आता है।





जिसकी कीमत 1,39,900 रुपए है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो 1TB वाला वेरिएंट मिलेगा। इसकी कीमत 1,59,900 रुपए है। इसका प्री-ऑर्डर भारत में 12 सितंबर 2025 को शाम 5.30 बजे से शुरू हो जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma