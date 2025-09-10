बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. कार रिव्यू
  4. Skoda brings down car prices across entire India line-up, passes on full GST benefits
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (20:05 IST)

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda
GST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी। 
कौनसे मॉडल के कितने गिरे दाम
कोडिएक की कीमत में 3,28,267 रुपए तक, कायलेक में 1,19,295 रुपए तक, कुशाक में 65,828 रुपए तक और स्लेविया की कीमत में 63,207 रुपए तक की कटौती की गई है।
इसके साथ ही कंपनी ने 21 सितंबर तक ग्राहकों को विशेष छूट देने की घोषणा की है। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने नए जीएसटी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्योग और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामGST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किलYamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।

Kia की कारें सस्ती, Carnival मॉडल्स की कीमतों में 4 लाख रुपए से ज्यादा की कटौती, जानिए कितने घटे दाम

Kia की कारें सस्ती, Carnival मॉडल्स की कीमतों में 4 लाख रुपए से ज्यादा की कटौती, जानिए कितने घटे दामकिआ इंडिया (Kia India) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए 22 सितंबर से अपने यात्री वाहनों के दाम 4.48 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कार्निवल के विभिन्न संस्करणों में 4,48,542 रुपए तक की कटौती की जाएगी।

TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्च

TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्चTVS Apache : टीवीएस मोटर कंपनी ने अपाचे मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के 20 साल पूरे होने पर विभिन्न मॉडल्स के लिमिटेड वैरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी के अनुसारवह टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, 180, 200 और आरआर310 तथा आरटीआर 310 के लिमिटेड एडिशन पेश कर रही है। इसके अलावा उसने 2 नए वैरिएंट आरटीआर160 4वी और आरटीआर 200 4वी भी पेश किए हैं।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजन

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजनiPhone 16 vs iPhone 17, apple iphone 17 pro max launch, iPhone 16 price, iPhone 17 price, difference between iPhone 16 and iPhone 17, आईफोन 16 की कीमत, आईफोन 17 की कीमत, आईफोन 16 और आईफोन 17 में डिफ्रेंस

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com