Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की विकलांग पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। नेपाल के मंत्री शरद सिंह भंडारी प्रदर्शनकारियों के डर से अपनी विकलांग पत्नी को अकेला छोड़कर नेपाल से भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने भंडारी की पत्नी ने अस्पताल पहुंचाया।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया।