राइड कैंसल मत करना, मैं आ रहा हूं, फिर कैब में ड्राइवर ने की छात्रा से अश्लील हरकत

Cab driver in Delhi misbehaved with a college student: दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में एक कॉलेज छात्रा के सामने अश्लील हरकत करने के आरोप में रैपीडो कैब के 48 वर्षीय एक चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब 22 वर्षीय पीड़िता ने अपने कॉलेज जाने के लिए एक रैपीडो कैब बुक की थी। रास्ते में छात्रा ने चालक को अश्लील हरकत करते देखा, जिसके बाद वह बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गई और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

घटना को लेकर रैपीडो की ओर से कोई प्रतिक्रया नहीं आई है। चालक की पहचान लोम शंकर के तौर पर की गई है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बांठिया ने बताया कि यह घटना सोमवार को हुई जब एक छात्रा रैपिडो कैब में यात्रा कर रही थी। उसने देखा कि चालक का व्यवहार संदिग्ध था क्योंकि उसने उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा और फिर अनुचित व्यवहार करने लगा।’’

छात्रा ने शोर मचाया : उन्होंने कहा कि छात्रा तुरंत सतर्क हो गई और क्रांति चौक पर तैनात हमारे कुछ पुलिसवालों को देखा। उसने उनसे संपर्क किया और शोर मचाया। जब तक पुलिसवाले कैब तक पहुंचे, चालक भाग चुका था। बाद में हमने रैपिडो से उसकी जानकारी हासिल की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु की रहने वाली यह छात्रा दो महीने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बाद दिल्ली आई थी।

छात्रा ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह उसे अपनी कक्षाओं के लिए देर हो रही थी इसलिए उसने एक कैब बुक की। ऐप पर अनुमानित आगमन समय 10 मिनट दिखा रहा था, लेकिन चालक ने उसे फोन करके यात्रा रद्द न करने का अनुरोध किया और उसे आश्वस्त किया कि वह रास्ते में है।

छात्रा ने शोर मचाया : पुलिस के अनुसार, जब वह कैब में बैठी तो शंकर ने पहले उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और पीछे की सीट पर बैठ गई। पुलिस ने बताया कि चालक ने कथित तौर पर उसे छूने की कोशिश की और जल्द ही गाड़ी चलाते समय अश्लील हरकत करने लगा।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के विरोध करने और शोर मचाने के बावजूद, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने बताया कि कुछ दूरी तय करने के बाद, उसने कैब रोक दी, जहां से छात्रा गाड़ी से उतरकर भागी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और मलकागंज निवासी शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। कैब भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार फोरेंसिक टीम ने वाहन की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

क्या कहा रैपिडो ने : रैपिडो के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ड्राइवर के कथित दुर्व्यवहार की स्पष्ट रूप से निंदा करती है और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगी। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद, हमारी सुरक्षा और सहायता टीमों ने आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आरोपी चालक को पुलिस थाने ले जाया गया। हर चरण पर, हमने पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और आश्वस्त करने के लिए ग्राहक को सक्रिय रूप से सूचित किया।

उन्होंने आगे कहा कि रैपिडो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करता है और यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अटल है। बयान में कहा गया है कि सख्त केवाईसी सत्यापन और विश्वसनीय रिपोर्ट मिलने पर खातों को तुरंत निलंबित करने के अलावा, हमने सुरक्षा उपाय भी शुरू किए हैं, जिनमें रात 10 बजे के बाद महिला सवारियों को यात्रा पूरी होने की पुष्टि के लिए सुरक्षा कॉल, ऐप के जरिये चौबीसों घंटे मदद, और सवारियों को हर यात्रा से पहले वाहन और चालक के विवरण सत्यापित करने का आग्रह करने वाले सुरक्षा अनुस्मारक शामिल हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala