बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (14:49 IST)

सलमान लाला को हीरो बनाने वाले 35 फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स पुलिस की रडार पर, होगी कार्रवाई

Salman Lala
इंदौर के कुख्यात गुंडे सलमान लाला को सोशल मीडिया में हीरो बनाने वाले, उसे गैंगस्‍टर की तरह प्रोजेक्‍ट करने वाले और उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पुलिस की रडार पर आ गए हैं।

क्राइम ब्रांच ने ऐसे 35 अकाउंट्स की पहचान की है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और अफवाह फैला रहे थे। इन सभी 35 अकाउंट्स की पहचान कर ली गई है और इन्‍हें चलाने वालों को जल्‍द ही धरा जाएगा। बता दें कि कई अकाउंट्स युवतियां भी चला रही हैं।

1990 को दोहराने की थी कोशिश: क्राइम ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सलमान की मौत को लेकर उसके समर्थक 1990 के रीगल चौराहे जैसी वारदात को दोहराने की कोशिश में थे। उस समय भी शक्ति प्रदर्शन के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। इस बार भी कुछ लोग जनाजे में शामिल न होकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया।

गुंडे के लिए इतनी दीवानगी : बता दें कि इस तरह के कैप्‍शन के साथ सैकड़ों रील्‍स के साथ इंदौर के कुख्‍यात गैंगस्‍टर सलमान लाला के वीडियो और फोटो के साथ इंस्‍टाग्राम पटा पड़ा है। कई वीडियो ऐसे हैं, जिनमें छोटे- छोटे बच्‍चे कहते नजर आ रहे हैं कि मैं भी सलमान लाला बनना चाहता हूं। कुल मिलाकर इंस्‍टाग्राम फीड सलमान लाला के हैशटैग के साथ सैकड़ों ऐसे ही वीडियो से भरी पड़ी है, जिसमें उसे एमपी का बादशाह, इंदौर का किंग बताया जा रहा है। यह सारी रील्‍स और वीडियो एक गुंडे के प्रति दीवानगी जाहिर कर रहे हैं।

28 साल 32 मामले दर्ज : बता दें कि महज 28 साल के सलमान लाला पर हत्या, अपहरण, दुष्कर्म से लेकर NDPS एक्ट तक उसके नाम 32 से ज्‍यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इंदौर के ज्‍यादातर थानों में सलमान के खिलाफ कोई न कोई मामला दर्ज है। वो बचपन से ही अपराधिक प्रवृति का था। 13 साल की उम्र में ही सलमान पर दुष्कर्म के 3 केस दर्ज हो गए थे। 26 साल की उम्र में उस पर कुल 32 मामले थे। इसमें हत्या और ड्रग्स के भी कई मामले थे। खजराना में उसने क्राइम ब्रांच के एसआई पर पिस्टल तान दी थी, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई थी।

हजारों लड़के जनाजे में पहुंचे : इंदौर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला उर्फ शाहनवाज 31 अगस्त 2025 को सीहोर के इंदौर-भोपाल हाईवे पर एक तालाब में डूब गया। सोमवार सुबह भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसे इंदौर लाया गया। इंदौर के बसेरा इलाके में जब उसका शव पहुंचा तो यहां उसके जनाजे में हजारों की संख्या में लड़के इकट्ठा हो गए। उसके जनाजे में हजारों लोग और युवा मौजूद थे। पुलिस और प्रशासन की मुस्‍तैदी के साथ उसका दफनाया गया। इस दौरान सलमान के एक भाई गोलू को भी जेल से जनाजे के लिए लाया गया था। इस दौरान उसे जिंदाबाद बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान उसका भाई गोलू, जिसे जेल से लाया गया था, वो भी मौजूद रहा। जनाजे के दौरान एबी रोड पर जगह-जगह गाड़ियों की गलत तरीके से पार्किंग से ट्रैफिक प्रभावित हुआ।

तालाब में कूदने से हुई थी मौत : 31 अगस्त को नया बसेरा निवासी सलमान लाला की मौत तालाब में डूबने से हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वह भाग रहा था और इसी दौरान तालाब में कूद गया। सलमान और उसका परिवार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। परिवार के खिलाफ हत्या, चाकूबाजी, लूटमार और अवैध शराब से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। सलमान पर 32 अलग अलग मामले दर्ज हैं।

सोशल मीडिया से बनाया खौफ : दरअसल, सलमान लाला सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल कर लोगों में खौफ पैदा करता था। इसके लिए वो उज्‍जैन के गैंगस्‍टर दुर्लभ कश्‍यप के नक्‍शेकदम पर चलता था। सलमान ने कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप की तरह अपना नेटवर्क खड़ा किया। इंस्टाग्राम पर करीब दो दर्जन से ज्‍यादा फर्जी आईडी बनाई, जिसे उसके फॉलोअर्स चलाते थे। वीडियो में खुद को गैंगस्टर बताता था। पुलिस कस्टडी के वीडियो शेयर करता था। मारपीट, डराने धमकाने के वीडियो बनाता था। डेढ़ साल पहले एमआईजी इलाके में सलमान ने एक युवक को नग्न कर बेरहमी से पीटा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अक्सर वह युवकों से मारपीट कर वीडियो बनाता और उन्हें सोशल मीडिया पर डालकर खौफ कायम करने की कोशिश करता था। वो खुद और उसके फॉलोअर्स उसे किंग, बादशाह एमपी का किंग, इंदौर का लाला जैसे जुमने लगाकर पापुलर करते थे। करीब दो साल पहले ही क्राइम ब्रांच ने उसकी कई आईडी डिलीट कराई थीं।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
