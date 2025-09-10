नेपाल क्राइसिस को लेकर CJI की टिप्पणी, हमें अपने संविधान पर गर्व, पड़ोसी देशों में देखिए क्या हो रहा है

न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, ‘‘हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। नेपाल, हमने देखा...।’’ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी बांग्लादेश में पिछले साल हुए इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हां, बांग्लादेश में भी...।’’

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ ही देर पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय में घुसकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने को लेकर सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए उनके इस्तीफ़े की मांग की थी। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma