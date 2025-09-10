बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (23:34 IST)

नेपाल क्राइसिस को लेकर CJI की टिप्पणी, हमें अपने संविधान पर गर्व, पड़ोसी देशों में देखिए क्या हो रहा है

supreme court
पड़ोसी देश नेपाल में हिंसक अशांति और पिछले साल बांग्लादेश में संवैधानिक संकट का बुधवार को यहां सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने ‘राष्ट्रपति के संदर्भ’ पर नौवें दिन की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, ‘‘हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। नेपाल, हमने देखा...।’’ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी बांग्लादेश में पिछले साल हुए इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हां, बांग्लादेश में भी...।’’
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ ही देर पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय में घुसकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने को लेकर सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए उनके इस्तीफ़े की मांग की थी। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
