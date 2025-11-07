शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (11:19 IST)

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाएं, अस्पतालों और स्कूलों में घुसने से रोकें

Supreme Court on Stray Dogs : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर सड़कों से हटाने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आवारा पशुओं को स्कूलों और अस्पतालों में जाने से रोका जाए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों से भी आवारा पशुओं को हटाया जाए।
 
शीर्ष अदालत ने नगर निगमों को भी पेट्रोलिंग टीम गठित करने को कहा। आवारा कुत्तों का वैक्सिनेशन कर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कु्त्ते दोबारा प्रवेश न कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द अधिकतम 8 हफ्ते के भीतर, पर्याप्त बाड़ लगाया जाए।
Bihar Assembly Elections 2025 में 30 साल में बंपर वोटिंग, NDA की ऐतिहासिक जीत या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या बोले नेता

Bihar Assembly Elections 2025 में 30 साल में बंपर वोटिंग, NDA की ऐतिहासिक जीत या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। भारत चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में लगभग 60.25% मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत को लेकर प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जानिए किसने क्या कहा-

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाई

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाईRakesh Sinha Votes In Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली के बाद बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने का आरोप लगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा।

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा64.46 फीसदी वोटिंग, पिछली बार हुआ था 55.81 फीसदी मतदान, 121 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमत

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमतअगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो क्या अभी पीली धातु को खरीदने का सही समय है।

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्र

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्रGen Z protests against Pakistan government : नेपाल में Gen Z आंदोलन ने केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। युवाओं ने नेपाल के मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। अब पाकिस्तान भी Gen Z आंदोलन की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में यह विद्रोह की यह ज्वाला भड़क रही है।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष, पीएम मोदी ने जारी किया सिक्का, जानिए क्या कहा?

वंदे मातरम् के 150 वर्ष, पीएम मोदी ने जारी किया सिक्का, जानिए क्या कहा?150 years of Vande Matram : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वंदे मातरम् का मतलब संकल्पों की सिद्धि है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।

प्रशांत किशोर ने बताया, कौन हैं बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर?

प्रशांत किशोर ने बताया, कौन हैं बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर?Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर हुए रिकॉडतोड़ मतदान ने सभी राजनीतिक दलों की सांसें ऊपर नीचे कर दी है। इस बीच जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि प्रवासी मजदूर इन चुनावों में एक्स फैक्टर हैं।

ट्रंप का बड़ा ऐलान, अगले वर्ष करेंगे भारत का दौरा

ट्रंप का बड़ा ऐलान, अगले वर्ष करेंगे भारत का दौराTrump News in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए इस बात के संकेत दिए कि वे अगले वर्ष भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि उनके दौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में गहराया सांसों का संकट, AQI फिर 300 के पार

दिल्ली में गहराया सांसों का संकट, AQI फिर 300 के पारDelhi Pollution : दिल्ली NCR में सर्दी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर वायूप्रदूषण बढ़ गया है। इससे राजधानी में सांसों का संकट भी गहरा गया है। शुक्रवार सुबह राष्‍ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया। यहां ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू है।

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान बढ़ा रहा मुश्किलें

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान बढ़ा रहा मुश्किलेंदोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष विराम वार्ता 6 नवंबर को तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत हो रही है। पिछले महीने सीमा पर हुई तीखी झड़पों के बाद, पाकिस्तान और काबुल, दोनों तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बीच शांति समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
