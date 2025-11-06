गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. A new twist in the death of a student at Ruksin Sainik School
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (17:46 IST)

रुक्सिन सैनिक स्‍कूल में छात्र की मौत में नया मोड़, क्‍या हुआ था बंद कमरे में, बहन ने लगाए सनसनीखेज आरोप

A new twist in the death of a student at Ruksin Sainik School
अरुणाचल प्रदेश के रुक्सिन सैनिक स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र की मौत के बाद परिवार मातम में है। इतना ही नहीं परिजनों इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक छात्र की बहन ने बताया कि छात्र को एक रात पहले सीनियर छात्रों द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई थी। परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने शुरू में मौत को आत्महत्या बताया, लेकिन ये रैगिंग का मामला है। उसके साथ बुरी तरह से रैगिंग की गई थी।

क्‍या है पूरा मामला : बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग के रुक्सिन स्थित सैनिक स्कूल में 7वीं क्‍लास का एक छात्र मृत पाया गया था। मृतक की बहन ताडू लूनिया मिस अरुणाचल 2024 है। उन्‍होंने एक वीडियो मैसेज जारी कर स्‍कूल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। लूनिया का कहना है कि उसके 12 वर्षीय भाई को मौत से एक रात पहले सीनियर स्‍टूडेंट्स ने काफी टॉर्चर किया था। सैनिक स्‍कूल का कहना है कि इस छात्र ने आत्‍महत्‍या की है, लेकिन परिवार का कहना है कि काफी कुछ छिपाया जा रहा है।

सीनियर छात्रों ने किया था टॉर्चर : लूनिया ने इंस्टाग्राम पर अपने भाई को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाने हुए एक इमोशनल पोस्‍ट किया है। इस पोस्ट में लूनिया ने कहा कि स्कूल अधिकारियों ने शुरू में परिवार को बताया कि लड़के ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि, उसके साथी छात्रों और होस्‍टल के साथियों से बात करने के बाद परिवार को कथित रैगिंग और शारीरिक शोषण के बारे में पता चला' लूनिया के मुताबिक उसके भाई के होस्‍टल के साथियों ने परिवार को बताया कि 31 अक्टूबर की रात को 10वीं के 8 और कक्षा 8 के तीन छात्र कथित तौर पर रात 11 बजे के बाद 7वीं क्‍लास के होस्‍टल में घुस आए थे। तब कोई वार्डन या अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। सीनियर छात्रों ने कथित तौर पर पीड़ित को छोड़कर सभी छात्रों को कंबल से मुंह ढकने के लिए मजबूर किया और फिर उसे अकेले 10वीं कक्षा के होस्‍टल में ले गए।

क्‍या हुआ था बंद दरवाज़े के पीछे : छोटे भाई को खोने के बाद लूनिया पूरी तरह से दर्द में है। वीडियो में रोते हुए लूनिया ने बताया कि चश्मदीदों ने बताया कि मेरे भाई को सोने नहीं दिया गया और उसे घंटों मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कोई नहीं जानता कि उस बंद दरवाज़े के पीछे क्या हुआ। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों से न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े होने का आग्रह करते हुए कहा कि मैंने आज अपने भाई को खो दिया है- अगर हम अभी सही कदम नहीं उठाते हैं, तो यह हाल कल किसी और का भी हो सकता है।

सवालों के घेरे में स्‍कूल प्रशासन : पुलिस जांच में भी स्‍कूल प्रशासन सवालों के घेरे में आता नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि यह मामला पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 194 के तहत दर्ज किया गया था, अब आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। आठ नाबालिग छात्रों को 4 नवंबर को पासीघाट स्थित किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष गिरफ्तार कर पेश किया गया और एक सप्ताह के लिए स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की हिरासत में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि जांच अभी भी जारी है और आगे के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने किए काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन, सतुआ बाबा आश्रम में संतों से की भेंट

CM योगी ने किए काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन, सतुआ बाबा आश्रम में संतों से की भेंटChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान काल भैरव का विधिवत दर्शन-पूजन किया। बाद में मुख्यमंत्री सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने षोडशोपचार विधि से बाबा विश्वनाथ का पूजन-अर्चन किया और देश एवं प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि, कल्याण तथा शांति की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने सतुआ बाबा के शिष्य महंत संतोष दास जी महाराज से भेंट की।

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्र

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्रGen Z protests against Pakistan government : नेपाल में Gen Z आंदोलन ने केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। युवाओं ने नेपाल के मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। अब पाकिस्तान भी Gen Z आंदोलन की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में यह विद्रोह की यह ज्वाला भड़क रही है।

जब भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा वोटर, वायरल हुआ वीडियो

जब भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा वोटर, वायरल हुआ वीडियोBihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान चल रहा है। कोई व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने आया तो किसी ने मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए बोट का सहारा दिया। लेकिन वैशाली जिले के केदार यादव तो भैंस पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंच गया। उसका यह अंदाज देख सभी हैरान रह गए।

LIVE: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 54 फीसदी मतदान, बेगुसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग

LIVE: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 54 फीसदी मतदान, बेगुसराय में सबसे ज्यादा वोटिंगLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी। राज्य में दोपहर 3 बजे तक 54 फीसदी मतदान हो चुका है। पल पल की जानकारी...

बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, प्रशासन पर भड़के भाजपा नेता

बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, प्रशासन पर भड़के भाजपा नेताStone pelting on Deputy CM Vijay Sinhas convoy: बिहार के लखीसराय में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब राज्य के उपमुख्‍यमंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। गुस्साए सिन्हा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इसी गांव में अनशन करूंगा।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com