गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. pm narendra modi shares his skin care routine icc womens world cup hindi news
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (12:27 IST)

आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का 'Skin Care Routine'? महिला क्रिकेट टीम का मजेदार सवाल, जानिए, खुद पीएम ने क्या कहा [VIDEO]

Skin Care Routine pm modi hindi news
विश्व कप जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में एक ऐसा पल आया जिसने माहौल को खुशनुमा बना दिया। टीम की सदस्य हरलीन कौर देओल ने प्रधानमंत्री से एक मजेदार सवाल पूछा “सर, आपका स्किनकेयर रूटीन क्या है?” इस सवाल पर वहां मौजूद सभी हंस पड़े। प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराते हुए बोले “मैंने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है… यह जो चमक दिखती है, वह करोड़ों लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आती है। इतने आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका असर दिखता ही है।”
 
प्रधानमंत्री के इस जवाब ने पूरे माहौल को और भी हल्का और आत्मीय बना दिया। टीम के कुछ सदस्य हंसते हुए बोले, “सर, यह तो देश के प्यार की चमक है!” 

यह मुलाकात बुधवार को प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई, जब नरेंद्र मोदी ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम से मुलाकात की। कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना और कोच अमोल मजूमदार के साथ पूरी टीम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न प्रधानमंत्री के साथ साझा किया।
 
मोदी ने खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि टीम ने न केवल मैदान में बल्कि पूरे देश के दिलों में भी जगह बनाई है। उन्होंने कहा, “आप सभी ने असाधारण उपलब्धि हासिल की है। भारत में क्रिकेट केवल खेल नहीं, एक भावना है। जब क्रिकेट जीतता है, देश मुस्कुराता है।”

 
हरमनप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री से 2017 की मुलाकात को याद करते हुए कहा, “तब हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन इस बार हम विश्व चैंपियन बनकर आए हैं। हमें गर्व है कि हमने देश के लिए यह सम्मान जीता है।”
 
स्मृति मंधाना ने भी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, “2017 में जब हम मिले थे, तब आपने जो प्रेरणा दी थी, वही हमें अगले सात वर्षों तक आगे बढ़ाती रही। अब जब हमने भारत में ही पहली बार विश्व कप जीता है, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है।”

टीम के कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम को किंग चार्ल्स से मिलने का मौका मिला था, लेकिन संख्या की सीमा के कारण पूरा स्टाफ शामिल नहीं हो सका। उस समय सभी ने मज़ाक में कहा, “कोई बात नहीं, फोटो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही खिचाएंगे।” और उनका यह सपना सच हो गया, जब 5 नवंबर को वे पीएम मोदी से मिले।



 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com